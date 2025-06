Einverständniserklärung Ich stimme zu, dass Cicero mich per E-Mail kontaktiert, um mir Nachrichten, Updates und Informationen für Marketingzwecke zuzusenden.

So erreichen Sie Jan Uphoff:

Jan Uphoff studiert Politikwissenschaft in Bremen und absolviert derzeit ein Redaktionspraktikum bei Cicero.

„Wir lieben Israel, wir werden zu 100 Prozent, zu 1000 Prozent für Israel kämpfen, es wird für immer da sein“, sagte Donald Trump bereits im Januar 2015 – lange vor Antritt seiner ersten Präsidentschaft. Das sollte allerdings nur der Anfang gewesen sein: Während seiner Amtszeit erkannte er offiziell Jerusalem als Hauptstadt des jüdischen Staates an, hob restriktive Maßnahmen gegenüber jüdischen Siedlern im Westjordanland auf und erlaubte Waffenlieferungen in ungeahntem Maße. Gegenüber Teheran verfolgte der Präsident hingegen einen konfrontativen Kurs: Das unter seinem Vorgänger Barack Obama verhandelte Atomabkommen wurde einseitig aufgekündigt, und immer wieder wurden militärische Führer des Iran in gezielten Operationen getötet.

Derweil verhandelte Trump mit verschiedenen arabischen Staaten und Israel die sogenannten „Abraham Accords“: eine Reihe von Normalisierungsabkommen, um den Nahen Osten dauerhaft zu stabilisieren. Bisher beigetreten sind die Vereinigten Arabischen Emirate, Bahrain, Sudan und Marokko. Perspektivisch wird außerdem vorgesehen, dass – trotz Krieg in Gaza – auch das mächtige Saudi-Arabien das Abkommen unterzeichnet. Von Unterstützern Trumps wurde dieser geopolitische Drahtseilakt stets als eine seiner größten außenpolitischen Errungenschaften hervorgehoben. Sogar für den Friedensnobelpreis war der Republikaner aufgrund seines Engagements in der Region nominiert worden – wenngleich erwartungsgemäß erfolglos.