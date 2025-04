Einverständniserklärung Ich stimme zu, dass Cicero mich per E-Mail kontaktiert, um mir Nachrichten, Updates und Informationen für Marketingzwecke zuzusenden.

So erreichen Sie Jan Uphoff:

Jan Uphoff studiert Politikwissenschaft in Bremen und absolviert derzeit ein Redaktionspraktikum bei Cicero.

Das Verhandlungsergebnis der selbsternannten „Neustart-Koalition“ ist in der medialen Bundesrepublik in aller Munde. Doch unlängst hat man auch im Ausland die Vorhaben der womöglich nächsten Bundesregierung aufgegriffen. Wie ordnen unsere Nachbarn, Verbündeten und Rivalen die Pläne des Duos Merz/Klingbeil ein?

Was schreibt das Ausland?

Im deutschsprachigen Raum blickt man besorgt auf die Ereignisse in Deutschland. Die Presse (Österreich) warnt: „Merz muss liefern. Ihm sitzt die AfD im Nacken. Es handelt sich vielleicht um die letzte Chance der Mitte in Deutschland. Innenpolitisch wird die Koalition den Rechtspopulisten nur das Wasser abgraben können, wenn sie die irreguläre Migration in den Griff bekommt. (...) Für die EU ist Merz nach den kleinmütigen Phantomjahren unter Olaf Scholz eine Bereicherung. Der Rechtsanwalt aus dem Sauerland ist bereit, Verantwortung zu übernehmen. (...) Mit 69 Jahren betritt Merz die Bühne als Hoffnungsträger für Deutschland, Europa und die Welt. Er strahlt Selbstvertrauen aus, hat jedoch keinerlei Regierungserfahrung. Ob er dem Amt, von dem er seit Dekaden träumt, gewachsen ist, wird sich weisen.“