Italien will Migration outsourcen

Das erste Schiff segelte bereits im Oktober 2024 nach Albanien, 16 Männer aus Bangladesch und Ägypten saßen an Bord. Allerdings wurden zwölf der Migranten nach einem italienischen Gerichtsurteil, das die Überstellung als unrechtmäßig erklärte, zurück in den Stiefelstaat geschifft. Die Judikative berief sich dabei auf einen Verstoß der Regierung Meloni gegen europäisches Recht. Einst hatte nämlich der EuGH in Luxemburg geurteilt, dass Herkunftsländer von Migranten nur vollständig als sicher eingestuft werden können, nicht aber einzelne Landesteile, wie in Albanien der Fall.