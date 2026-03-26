Sars-Cov-2-Virus
Kolorierte Rasterelektronenmikroskopaufnahme einer Zelle, die stark mit Sars-CoV-2-Viruspartikeln (gelb) infiziert ist und aus einer Patientenprobe isoliert wurde / picture alliance / BSIP | NIH-NIAID / IMAGE POINT FR

WHO plant Erreger-Börse „Das Problem ist mangelnde Transparenz, wo astronomische Gewinne locken“

Die WHO will Krankheitserreger künftig zentral erfassen und teilen. Der Schweizer Anwalt Philipp Kruse hält das für einen riskanten Ansatz. Im Interview spricht er über falsche Anreize, rechtliche Lücken und erhebliche Transparenzdefizite.

INTERVIEW MIT PHILIPP KRUSE am 27. März 2026

Autoreninfo

Lena Böllinger ist Journalistin mit Schwerpunkt Feminismus, Kultur und Gesundheit.

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Philipp Kruse ist Rechtsanwalt für Steuerstrafrecht, Gesundheitsrecht und Wirtschaftsrecht in Zürich.

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Karl-Heinz Weiß | Fr., 27. März 2026 - 10:57

Die Lektüre des Beitrags kann auch ohne Virenbefall zu Fieberschüben mit Schüttelfrost führen: einfach unglaublich !
Der Name "Wuhan-Labor" taucht nicht auf, obwohl der Präsidentschaftskandidat Trump einst Aufklärung versprochen hatte. Und das Bundesverdienstkreuz bekam in der Pandemie nicht Prof. Wiesendanger, sondern ein anderer.

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