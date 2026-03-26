- „Das Problem ist mangelnde Transparenz, wo astronomische Gewinne locken“
Die WHO will Krankheitserreger künftig zentral erfassen und teilen. Der Schweizer Anwalt Philipp Kruse hält das für einen riskanten Ansatz. Im Interview spricht er über falsche Anreize, rechtliche Lücken und erhebliche Transparenzdefizite.
Philipp Kruse ist Rechtsanwalt für Steuerstrafrecht, Gesundheitsrecht und Wirtschaftsrecht in Zürich.
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