Balkan
Albanische Flagge weht über Berglandschaft mit verstreutem Dorf / picture alliance / imageBROKER | Michael Claushallmann

Serbien beschuldigt Kosovo und Albanien Was das Wettrüsten auf dem Balkan für die Stabilität der Region bedeutet

Nach einer kurzen Phase der Entspannung droht der Balkan erneut in ein militärisches Eskalationsmuster zu geraten. Insbesondere Serbiens massive Aufrüstung und aggressive Rhetorik verschärfen das fragile sicherheitspolitische Gleichgewicht der Region.

VON ALEXANDER RHOTERT am 22. Januar 2026 4 min

Autoreninfo

Alexander Rhotert forscht als Politikwissenschaftler zum ehemaligen Jugoslawien seit 1991. Er war 20 Jahre für UN, Nato, OSZE, OHR und EU tätig, zumeist zur Friedensumsetzung auf dem Westbalkan. Als Oberstleutnant und Interkultureller Einsatzberater der Bundeswehr arbeitete er zu Kosovo und Bosnien und Herzegowina. 
 

So erreichen Sie Alexander Rhotert:

Zur Artikelübersicht

Zum Jahresende hin und über die Weihnachtsfeiertage hatte sich die oftmals angespannte Lage auf dem Balkan spürbar entspannt: Der 30. Jahrestag der Unterzeichnung des Friedensabkommens für Bosnien und Herzegowina verlief ohne jedwede Zwischenfälle. Auch gab es – im Gegensatz zum Vorjahr – keine größeren gewaltsamen Vorfälle in der ehemals serbischen autonomen Provinz Kosovo, die 2008 gegen den Willen Serbiens ihre Unabhängigkeit ausgerufen hatte. 

Cicero Plus

Ohne Abo Lesen

Mit tiun erhalten Sie uneingeschränkten Zugriff auf alle Cicero Plus Inhalte. Dabei zahlen Sie nur so lange Sie lesen – ganz ohne Abo.

Mehr lesen über

Liebe Leserinnen und Leser,
wir freuen uns über eine konstruktive Debatte. Bitte achten Sie auf eine sachliche Diskussion. Die Redaktion behält sich vor, Kommentare mit unsachlichen Inhalten zu löschen. Kommentare, die Links zu externen Webseiten enthalten, veröffentlichen wir grundsätzlich nicht. Um die Freischaltung kümmert sich die Onlineredaktion von Montag bis Freitag von 9 bis 18 Uhr. Wir bitten um Geduld, sollte die Freischaltung etwas dauern. Am Wochenende werden Forumsbeiträge nur eingeschränkt veröffentlicht. Nach zwei Tagen wird die Debatte geschlossen. Wir danken für Ihr Verständnis.

Nutzen Sie als Cicero Plus Abonnent gerne unsere Kommentarfunktion.

Sie haben noch keinen Cicero Plus Account? Registrieren Sie sich hier.