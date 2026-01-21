Serbien beschuldigt Kosovo und Albanien - Was das Wettrüsten auf dem Balkan für die Stabilität der Region bedeutet

Nach einer kurzen Phase der Entspannung droht der Balkan erneut in ein militärisches Eskalationsmuster zu geraten. Insbesondere Serbiens massive Aufrüstung und aggressive Rhetorik verschärfen das fragile sicherheitspolitische Gleichgewicht der Region.