Brennende Barrikade in Nablus am 28. August / picture alliance / Xinhua News Agency | Nidal Eshtayeh

Lange Zeit im Schatten anderer Konflikte, wird das Westjordanland nach dem 7. Oktober 2023 mehr und mehr zum Krisenherd. Zwischen Sicherheitslücken, politischen Spannungen und wachsender Gewalt steht die Region am Rande einer explosiven Eskalation.

VON TAL LEDER am 1. September 2025 10 min

Tal Leder lebt als Journalist und Dokumentarfilmer in Israel.

In den staubigen engen Gassen des „Shuks“ in Nablus ist es in den letzten Monaten stiller geworden. An den Wänden des berühmten Sultan-Markts, wo lokale Händler die besten Produkte und Waren der Stadt verkaufen, kleben vergilbte Märtyrerposter gefallener Terroristen, deren Gesichter starr auf die Passanten herabblicken. Kinder spielen Fußball unter wehenden Fahnen bewaffneter Milizen, während nur wenige Straßen weiter der dumpfe Klang von Schützenpanzern der israelischen Streitkräfte (IDF) die fragile Ruhe durchbricht. Fast täglich führen ihre Einheiten Razzien durch – Operationen, die das Ziel haben, palästinensische Terrorzellen im Keim zu ersticken.

Solche Szenen sind im Westjordanland keine Ausnahme, sondern Ausdruck einer Realität, die im Schatten des Gaza-Krieges und des Konflikts im Norden oft übersehen wird. Während die Welt auf die Fronten im Küstenstreifen, im Iran und im Libanon blickt, brodelt hier eine vierte – leiser, aber nicht minder gefährlich. Politische Spannungen, Siedlungsbau, Anschläge und militärische Operationen lassen das Gebiet zu einem Pulverfass werden, das jederzeit explodieren könnte – mit Folgen weit über die engen Gassen von Nablus hinaus.

