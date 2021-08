Thomas Dudek kam 1975 im polnischen Zabrze zur Welt, wuchs jedoch in Duisburg auf. Seit seinem Studium der Geschichts­­wissen­schaft, Politik und Slawistik und einer kurzen Tätigkeit am Deutschen Polen-Institut arbei­tet er als Journalist.

Radosław Sikorski war von1986 bis 1989 Korrespondent britischer Medien in Afghanistan. Für seine Arbeit wurde er 1988 mit dem World Press Photo Award ausgezeichnet. Der 1963 in Bydgoszcz geborene Politiker leitete von 2005 bis 2007 das polnische Verteidigungsministerium. Von 2007 bis 2014 war er Außenminister, danach für ein Jahr Parlamentspräsident. Seit 2019 ist er Europaabgeordneter der Bürgerplattform.

Herr Sikorski, Sie gehören zu den wenigen westlichen Politkern, die Afghanistan persönlich gut kennen. Haben Sie der rasche Vormarsch der Taliban und die Eroberung Kabuls überrascht?

Ja und nein. Wenn man dies vergleicht mit dem Abzug der Sowjetunion 1989, die in Afghanistan zehn Jahre war, dann hat sich das damalige kommunistische Regime in Kabul noch drei Jahre an der Macht gehalten. Nun hat es nur zehn Tage gedauert, und dies praktisch auch noch ohne Kämpfe. Das suggeriert, dass wichtige Persönlichkeiten der Regierung von Präsident Aschraf Ghani diesen Regierungswechsel verhandelt haben. Wir haben es hier also mit einer Verständigung der Eliten zu tun, die seit Monaten miteinander gesprochen und verhandelt haben.

Die USA haben mit den Taliban aber auch verhandelt. War das aus heutiger Sicht ein Fehler?

Einen Krieg kann man nur beenden mit einem totalen Sieg, irgendeinem Waffenstillstand oder einem ausgehandelten Abkommen. In Afghanistan haben wir es mit all diesen Optionen zu tun. In dem Moment, als die USA angekündigt haben, ihre Soldaten komplett aus dem Land abzuziehen, war ja klar, wer nun gewinnen wird. Diese Entscheidung wirkte demoralisierend auf die politischen Eliten in Kabul, die so den Willen verloren haben, sich an der Macht zu halten.

Sind das nicht dadurch verlorene 20 Jahre?

Nein, dies nicht, da die Situation nun anders ist als vor dem Sturz der Taliban 2001. In den letzten 20 Jahren durchliefen mehrere Millionen Frauen das Schulsystem, was zu sozialen Veränderungen innerhalb der afghanischen Gesellschaft führte. Man modernisierte die Infrastruktur, was mit enormen Kosten verbunden war. Kabul hat sich in den letzten zwei Jahrzehnten zu einer großen Metropole mit sechs Millionen Einwohnern entwickelt. Und 2001 hatte in Afghanistan kaum jemand ein Mobiltelefon, heute besitzen 70 Prozent der Bevölkerung ein Smartphone, was mit Zugang der Menschen zu Wissen und zu Informationen aus aller Welt verbunden ist. Und das wiederum hat zur Folge, dass die Taliban es nun auch mit einer komplizierteren Gesellschaft zu tun bekommen werden.

Glauben Sie nicht, dass die Taliban die von Ihnen erwähnten Errungenschaften nun zerstören werden? Immerhin verbaten sie Mädchen den Schulbesuch. Auch Fernsehen und somit Informationsgewinn war untersagt.