- Ist Trump noch zurechnungsfähig?
In den USA kommt eine Debatte auf, wie sie sich bislang um Joe Biden drehte. Nun hat sie die Seiten gewechselt, und es geht um Donald Trumps Gesundheitszustand. Damit stellt sich die Frage, wo legitime Sorge endet und politisches Kalkül beginnt.
Es war ein Augenblick im März, der vieles auf den Punkt brachte. Bomben fallen seit fast vier Wochen über dem Iran, iranische Gegenangriffe treffen US-Stützpunkte in der Region, die Straße von Hormus ist gesperrt. Und der Präsident der Vereinigten Staaten spricht über Filzstifte. Fünf Minuten lang referiert er über die tausend Dollar teuren Kugelschreiber im Weißen Haus, die er nicht mochte, über den Mann vom Hersteller Sharpie, der ihm persönliche Stifte angeboten habe – kostenlos, aus Respekt –, und über Design und Farbe. Sharpie erklärte später, man habe keinerlei Kenntnis von diesem Gespräch.
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