Wenn der Verdacht regiert - Ist Trump noch zurechnungsfähig?

In den USA kommt eine Debatte auf, wie sie sich bislang um Joe Biden drehte. Nun hat sie die Seiten gewechselt, und es geht um Donald Trumps Gesundheitszustand. Damit stellt sich die Frage, wo legitime Sorge endet und politisches Kalkül beginnt.