Donald Trump
Diese Kugelschreiber sind besser als herkömmliche Kugelschreiber / picture alliance / ASSOCIATED PRESS | Alex Brandon

Wenn der Verdacht regiert Ist Trump noch zurechnungsfähig?

In den USA kommt eine Debatte auf, wie sie sich bislang um Joe Biden drehte. Nun hat sie die Seiten gewechselt, und es geht um Donald Trumps Gesundheitszustand. Damit stellt sich die Frage, wo legitime Sorge endet und politisches Kalkül beginnt.

VON LISA DAVIDSON am 17. April 2026 7 min

Autoreninfo

Lisa Davidson ist Journalistin, freie Autorin und Podcast-Host. Sie lebt in Virginia, USA. 

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Es war ein Augenblick im März, der vieles auf den Punkt brachte. Bomben fallen seit fast vier Wochen über dem Iran, iranische Gegenangriffe treffen US-Stützpunkte in der Region, die Straße von Hormus ist gesperrt. Und der Präsident der Vereinigten Staaten spricht über Filzstifte. Fünf Minuten lang referiert er über die tausend Dollar teuren Kugelschreiber im Weißen Haus, die er nicht mochte, über den Mann vom Hersteller Sharpie, der ihm persönliche Stifte angeboten habe – kostenlos, aus Respekt –, und über Design und Farbe. Sharpie erklärte später, man habe keinerlei Kenntnis von diesem Gespräch.

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Klaus Funke | Fr., 17. April 2026 - 14:30

Wer sich mit dem Papst anlegt und alberne Bildchen von sich als Heiliger in Umlauf bringt, wer wie Trump zu außenpolitischen Fragen absolut dusslige Sätze ausstößt, der kann nicht mehr alle Latten am Zaun haben. Vielleicht denkt er nach seinem Coup in Venezuela er könne sich alles erlauben oder es hat ihn eine Art von Cäsarenwahn ergriffen. Putin hat es wahrscheinlich schon in Alaska gemerkt: Mit dem stimmt was nicht. Und deshalb hat sich der Russe einen Scheiß um die USA gekümmert. Ja, man sollte ihn auf seinen Gesundheitszustand überprüfen. Ein so wichtiges Land wie die USA kann nicht von einem "Ersatz-Nero" geführt werden. Trump wird sicher ernüchtert werden, wenn die Midterms für ihn "in die Hose" gehen. Oder er ergreift dann irgendwelche diktatorischen Maßnahmen und der Supreme Court nimmt ihn aus dem Spiel. Wer weiß. Ein gutes Ende wird es mit ihm auf alle Fälle nicht nehmen...

Dr. Armin Schmid | Fr., 17. April 2026 - 17:59

Es steht leider zu befürchten, dass Trump mit Verweis auf den Irankrieg, den er nach Gusto abwechselnd für beendet und für fortdauernd erklären kann, die Midterms aussetzt, nicht zuletzt unter Rückgriff auf das Vorbild Selenskij in der Ukraine. Mal sehen, ob der SCOTUS ihm das durchgehen ließe.

Dr. Armin Schmid | Fr., 17. April 2026 - 17:49

existiert bei Trump schlicht nicht. Ein Teilaspekt seiner Person lässt sich mit "pathologischer Lügner" beschreiben. Heißt: er lügt permanent, selbst dann, wenn es ihm schadet statt nützt, auch dann, wenn eigentlich jeder merken kann, dass er lügt, getreu dem Witz: "Woran erkennt man, dass Trump lügt? Wenn sich seine Lippen bewegen!". Darin kommt seine grenzenlose Verachtung gegenüber allen Mitmenschen zum Ausdruck. Man könnte auch sagen, er ist von Grund auf böse. Und böse Menschen altern schlecht. Im Alter nimmt die Sichtbarkeit mieser Charakterzüge fast immer zu. Inkompetenz war beim Businessman Trump allerdings keine Frage des Alters. Und was Biden angeht: Wenn dem in seinen späten Jahren nichts einfiel, hielt er wenigstens die Klappe. Im Gegensatz dazu fängt Trump dann mit Geschichten über Kugelschreiber oder den erfundenen Gesprächen mit Militärs oder Zivilisten an, welche ihn immer zackig mit: "Ssöörr !!" anreden.

Wolfgang Borchardt | Fr., 17. April 2026 - 18:30

sondern eine bewusst und seit Alters her eingesetzte politische Strategie. Bewährt, weil man immer wieder darauf hereinfällt (Wahlen). Walter Ulbricht war nicht krank, als er sagte:"'Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu bauen". Seither hat er viele Nachfolger gefunden. Pathologisch wird es möglicherweise dann, wenn Gesagtes nicht allgemein bekannten und gesicherten, gegenwärtigen Realitäten entspricht. Das scheint man zu beobachten. Wer trägt die Schuld daran, die militärischen Möglichkeiten des Iran so unterschätzt und die Straße von Hormus nicht zuerst geschützt zu haben? Trump oder sein Militär? Die Antwort würde die Diagnose erleichtern

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