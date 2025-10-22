Ursula von der Leyen und Donald Trump
Weltordnung im Wandel Das Ende des Westens (wie wir ihn kannten)

Mit der zweiten Präsidentschaft von Donald Trump muss sich die Welt neu sortieren, alte Gewissheiten und politische Spielregeln gelten nicht mehr. Manche Länder werden davon profitieren. Aber neue Konflikte und Feindseligkeiten sind unvermeidlich.

VON STEWART M. PATRICK am 18. November 2025 18 min

Stewart M. Patrick ist Direktor des Programms „Globale Ordnung und Institutionen“ bei der Carnegie Endowment for International Peace. Zuvor war er Senior Fellow für Global Governance beim Council on Foreign Relations und arbeitete in der Politikplanungsabteilung des US-Außenministeriums unter der Bush-Regierung. Er ist Autor des Buches „The Sovereignty Wars: Reconciling America With the World“ (Die Souveränitätskriege: Die Versöhnung Amerikas mit der Welt).

Es ist mittlerweile gang und gäbe, von einer „postwestlichen Welt“ zu sprechen. Kommentatoren verwenden diesen Begriff in der Regel, um den Aufstieg nichtwestlicher Mächte zu verkünden – allen voran China, aber auch Brasilien, Indien, Indonesien, die Türkei und die Golfstaaten, um nur einige zu nennen. Doch neben dem „Aufstieg der anderen“ vollzieht sich etwas ebenso Tiefgreifendes: der Niedergang des „Westens“ selbst als kohärente und bedeutsame geopolitische Einheit. Der Westen, verstanden als einheitliche politische, wirtschaftliche und sicherheitspolitische Gemeinschaft, steht seit einiger Zeit mit dem Rücken zur Wand. Donald Trumps zweite Amtszeit als US-Präsident könnte ihm endgültig den Knock-out versetzen.

