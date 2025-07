Der Zentralausschuss des Ökumenischen Rats der Kirchen (ÖRK) hat auf seiner Tagung vom 18. bis 24. Juni in Johannesburg (Südafrika) Israel wegen seiner Politik gegenüber den Palästinensern verurteilt und gefordert, diese als „Realität der Apartheid“ zu benennen. Des Weiteren ruft die Erklärung zu Sanktionen gegen Israel auf. In mehreren Stellungnahmen verteidigte der Vorsitzende des Zentralausschusses des ÖRK, der frühere EKD-Ratsvorsitzende Heinrich Bedford-Strohm, diesen Beschluss.

Es wird der Realität dieses Landes nicht im Ansatz gerecht und ist schlicht falsch, den historisch mit Südafrika verbundenen politischen Kampfbegriff der „Apartheid“ auf den Staat Israel anzuwenden. Israel ist der einzige demokratische Rechtsstaat, die einzige pluralistische Gesellschaft im Nahen Osten. In Südafrika war „Apartheid“ bis 1994 ein brutales System alle Lebensbereiche umfassender rassistischer Diskriminierung. Israel hingegen kennt bei allen Unvollkommenheiten weder Rassegesetze noch eine Herrschaft einer Minderheit über eine Mehrheit. Arabische Israelis sind Teil des politischen, wirtschaftlichen und kulturellen Lebens. Eine solche Teilhabe war unter der südafrikanischen Apartheid undenkbar.

Die Koexistenz aller religiösen und ethnischen Gruppen im Land ist Gegenstand vielfältigen Engagements israelischer Bürger und leidenschaftlichen innenpolitischen Streits. Die Nachbarstaaten Israels müssen sich mit Diskussionen um Diskriminierung nicht auseinandersetzen, haben sie doch praktisch alle Juden und viele Christen von ihrem Territorium vertrieben. Dazu indes ist vom Weltkirchenrat nichts zu hören. Der Begriff „Apartheid“ ist eindeutig besetzt, trägt zur Dämonisierung bei und taugt nicht für selbstverständlich legitime Kritik an konkreter Politik einer israelischen Regierung. Diese Vokabel gehört zur identitätspolitischen Munition der Israelkritiker und ist nichts anderes als Ausdruck eines umgekehrten Rassismus, den der französische Philosoph Pascal Bruckner treffend beschreibt. Indem jeder Weiße automatisch zum Rassisten abgestempelt wird, versucht man, sich ein neues Fundament für die Legitimation des Judenhasses zu verschaffen.

Ein politischer Kampfbegriff taugt nicht als emotionales Zugeständnis

Dass der Beschluss ausgerechnet am Ort des früheren Apartheid-Regimes gefasst wurde und Südafrika heute militärisch mit Russland und China kooperiert, sollte jedem denkenden Zeitgenossen mehr als eine Fußnote wert sein. Vor diesem Hintergrund eine „Führungsrolle der südafrikanischen Regierung im Streben nach Gerechtigkeit“ zu attestieren, ist unangemessen und spricht dem vermeintlich völkerrechtlichen Impetus Hohn. Das Etikett „Apartheidstaat“ ist im Hinblick auf Israel verwerflich. Ein politischer Kampfbegriff taugt nicht als emotionales Zugeständnis, wie es rechtfertigende Stellungnahmen Heinrich Bedford-Strohms nahelegen. Vielmehr handelt es sich um einen gefährlichen, erschreckend tauglichen Versuch, die Fähigkeit des Staates Israel, sich diplomatisch und militärisch zu verteidigen, zu schwächen. Es gibt kein Recht auf außen- und sicherheitspolitische Naivität. Hier geht es um politische Verantwortung und auch um historische Verantwortung der Kirchen.

Besonders schwer wiegt das Fehlen jeglicher Empathie mit Juden in der Erklärung des ÖRK. Die Tatsache, dass es die Hamas war, die mit dem blutigsten Pogrom an Juden seit der Schoa am 7. Oktober 2023 die Gewaltspirale in Gang gesetzt hat, wird nicht erwähnt. Mit keiner Silbe wird die bedingungslose Freilassung der Geiseln und Rückgabe der Toten gefordert. Ebenfalls verschwiegen wird, dass Israel seit seiner Staatsgründung 1948 um sein Existenzrecht kämpft. Dieses Dokument ist damit gleichermaßen Ergebnis und Beispiel einer massiven und systematischen Dämonisierung des Staates Israel. Diese ist so weit fortgeschritten, dass grundlegende Tatsachen geleugnet werden und Israel stets auf die Täterrolle abonniert ist. Dass Israel in seiner schieren Existenz bedroht wird, wird systematisch ignoriert.

Der Hamas, dem Iran und seinen Proxys geht es in einem kaum beschreibbaren Sinne um die physische, die existenzielle Auslöschung der Juden. Dies richtet sich nicht nur gegen einen Staat, sondern gegen dessen Sein selbst in jedem einzelnen menschlichen Exemplar. Die Schoa ist weder eine nur innereuropäische Angelegenheit noch ein Verbrechen unter vielen, sondern beansprucht als singulärer Zivilisationsbruch Platz im Gedächtnis der Menschheit. In einer früheren Erklärung des ÖRK, die überhaupt die Hamas erwähnte, wird der Euphemismus „fehlende Achtung des Völkerrechts durch die Hamas“ verwendet. Wer Dietrich Bonhoeffer mit gutem Grund als Vorbild nennt, betont auch hier und heute die Verantwortung der „Kirche vor der Judenfrage“. Israel ist heute leider nicht „von guten Mächten treu und still umgeben“, sondern täglich an mehreren Fronten existenziell bedroht.

Das Massaker und die israelischen Geiseln verschwanden schnell aus der Wahrnehmung der Öffentlichkeit

Medial hatte Israel den Krieg bereits verloren, noch während die Killerkommandos auf seinem Gebiet aktiv waren. Die palästinensische Propagandamaschinerie leistete weltweit und so auch in Deutschland ganze Arbeit. Eine ebenso perfide wie effektive Kommunikation, die vom ersten Tag an Israel und seinem Verbündeten Deutschland die Schuld an den Toten in Gaza gab. Der Hamas und ihren Unterstützern gelang damit eine unerträgliche Täter-Opfer-Umkehr. Nicht die Hamas wird aufgefordert, endlich zu kapitulieren, um dem Krieg ein Ende zu setzen, sondern Israel wegen seiner Kriegsführung verurteilt. Für viele scheint es geradezu eine Befreiung zu sein, sich endlich offen gegen Israel stellen zu können.

Israel hatte keine andere Wahl, als auf dieses größte Massaker an Juden seit der Schoa mit militärischer Härte zu reagieren. Das haben ihm viele nicht verziehen. Israel steht in einem tragischen Dilemma. Weil die Hamas nie einen Abstrich an ihrem Ziel machte, Israel zu vernichten, kann Israel aus purem Überlebensinteresse gar nicht anders, als einen Vernichtungskampf gegen die Hamas zu führen. Diese hat die palästinensische Bevölkerung als Geisel und Schutzschild genommen. Israel kann daher die Hamas nur angreifen, indem es auch zivile Opfer in Kauf nimmt. Diese Verluste versucht die israelische Armee dadurch zu minimieren, dass sie die palästinensische Bevölkerung regelmäßig warnt, bevor sie losschlägt. Dennoch hatte Israel von Anfang an einen großen Teil der Weltöffentlichkeit gegen sich. Das Massaker und die toten wie die noch lebenden israelischen Geiseln verschwanden schnell aus der Wahrnehmung der Öffentlichkeit.

Israelbezogener Antisemitismus, der sich als Israelkritik ausgibt, aber antisemitische Erzählungen bedient, ist besonders häufig. Er ist gesellschaftlich besonders anschluss- und deshalb salonfähig. Nach Aussage des Weltkirchenratsvorsitzenden Bedford-Strohm seien Juden in aller Welt „wegen des Handelns der israelischen Regierung antisemitischen Angriffen ausgesetzt“. Antisemitismus braucht keinen Anlass, sondern sucht sich immer neue vermeintlich logische Rechtfertigungen. Will man ihn haftbar machen, verleugnet er sich und nennt sich im Zweifel Antizionismus. Dass israelbezogener Antisemitismus es gesellschaftlich so leicht hat und gar als „ehrbar“ gilt, wie es Jean Améry schon vor Jahrzehnten hellsichtig beschrieb, liegt insbesondere daran, dass er an eine emotionale Infrastruktur anknüpft.

Israel führt einen Krieg gegen Feinde der westlichen Gemeinschaft

Dafür ist auch die ÖRK-Erklärung exemplarisch. Von besonderer Bedeutung für gegenwärtige Herausforderungen wie Systemwettbewerb und hybride Konflikte ist das Denken in David-und-Goliath-Kategorien. Wer davon ausgeht, dass wirtschaftliche und militärische Schwäche ein Indiz für moralische Überlegenheit und umgekehrt wirtschaftliche, technologische und militärische Stärke ein Zeichen moralischer Fragwürdigkeit seien, spielt bewusst oder unbewusst Diktatoren und Terroristen in die Hände. Denn in diesem Reflex ist das Eintreten für das Selbstverteidigungsrecht leistungsfähiger demokratischer Rechtsstaaten kontraintuitiv. Die Propaganda der Hamas und Putins Desinformationsaktivitäten machen sich diesen Mechanismus zunutze.

Ein verbindendes Element bei Antisemitismus aus verschiedenen politischen Lagern und kulturellen Milieus ist die Verachtung des normativen Westens, eines ideengeschichtlichen Ortes und einer Wertegemeinschaft. Der Erfolg liberaler, rechtsstaatlich und marktwirtschaftlich verfasster Gemeinwesen wird als Imperialismus diffamiert. Dabei beruht er auf der Achtung der Würde und Freiheit jedes Einzelnen. Die Grundrechte der Wissenschafts-, Religions-, Eigentums- und Berufsfreiheit, Meinungs- und Pressefreiheit führen regelmäßig auch zu erfolgreicheren Gesellschaften, in denen es mehr persönliche Freiheit, mehr Innovation und mehr Wohlstand gibt.

Mit reflexhafter Sympathie für den Schwächeren kann man eine antiwestliche Haltung ohne große intellektuelle Anstrengung demonstrieren. Recht wird aber nicht dadurch zu Unrecht, dass es vom Stärkeren geltend gemacht wird. Israel führt einen Krieg gegen Feinde der westlichen Gemeinschaft und das an mehreren Fronten. Die Verachtung alles Westlichen, das man zum Unterdrücker alles anderen stilisiert: Das ist die eigentliche Auseinandersetzung, um die es hier zugleich geht. Auch intellektuelle Redlichkeit im Umgang mit moralischen und strategischen Dilemmata ist ein moralisches Gebot.