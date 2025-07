Auf dem jährlichen Eurasischen Wirtschaftsforum, das vor Kurzem in Minsk stattfand, sagte der belarussische Präsident Alexander Lukaschenko, dass die Außenpolitik seines Landes dem Aufbau eines für jeweils beide Seiten vorteilhaften Kooperationsmodells mit allen Staaten Vorrang einräumen werde. Der stellvertretende belarussische Ministerpräsident schloss sich dieser Meinung an und bezeichnete die Kontakte zwischen den postsowjetischen Staaten der Eurasischen Wirtschaftsunion und Drittländern als positiven Trend. Wenige Tage zuvor war der US-Sondergesandte Keith Kellogg in Belarus eingetroffen, um sich mit Lukaschenko zu treffen. Nach dem Besuch kündigte Minsk die Freilassung von 14 politischen Gefangenen an. Im Gegenzug wird erwartet, dass die USA die Sanktionen gegen belarussische Banken und Kaliexporte lockern werden.

Obwohl Moskau nicht direkt auf das Engagement reagierte, nahmen Russlandexperten einen Beitrag von Kellogg auf X zur Kenntnis, in dem er Lukaschenko als den Führer von Belarus bezeichnete, obwohl sich die Vereinigten Staaten seit 2020 offiziell weigern, ihn als rechtmäßigen Präsidenten des Landes anzuerkennen. Darüber hinaus sandte Lukaschenko diese Woche anlässlich des „Canada Day“ eine Botschaft an die Kanadier, in der er erklärte, dass „beide Länder bald ihre Beziehungen und eine umfassende Zusammenarbeit auf der Grundlage der gemeinsamen Interessen ihrer Völker wieder aufnehmen werden“.

Diese jüngsten Entwicklungen könnten erste Anzeichen für eine Rückkehr Weißrusslands zu einer Politik des Ausgleichs zwischen Ost und West sein. Während diese Haltung früher den engsten Verbündeten in Moskau irritierte, könnte der Kreml diesmal ein Interesse daran haben, die Annäherung zu unterstützen.

Die Beziehungen zwischen den USA und Weißrussland haben sich in der zweiten Hälfte der 2000er Jahre verschlechtert

Bis zu den umstrittenen Präsidentschaftswahlen in Weißrussland und den anschließenden Massenprotesten im Jahr 2020 verfolgte Weißrussland eine lange kultivierte Politik des Ausgleichs seiner diplomatischen und wirtschaftlichen Beziehungen mit Parteien, die oft nicht einer Meinung waren. Nach der Erlangung der Unabhängigkeit war das Land bestrebt, eine Isolation innerhalb eines immer noch von Russland dominierten Eurasiens zu vermeiden. Es unterhielt enge Wirtschaftsbeziehungen zu Russland, auf das mindestens die Hälfte seiner Ein- und Ausfuhren entfielen, weitete aber auch den Handel mit den Nachbarländern Polen, Litauen und Lettland (die alle später der Europäischen Union beitraten) sowie mit der Ukraine und Westeuropa aus. Es war ein großer Schritt für Belarus, das seine Lage zwischen den östlichen und westlichen Märkten nutzte, um sich zu einem Verkehrsknotenpunkt zu entwickeln, insbesondere auch für den Energietransport über die Druschba-Ölpipeline und die Jamal-Europa-Gaspipeline.

Russland, Kasachstan und später China verließen sich zunehmend auf Belarus als wichtigen Zwischenhändler für die Lieferung ihrer Exporte nach Europa und umgekehrt. Zwischen 2014 und 2021 nahmen die Containertransporte zwischen Europa und China über Belarus um das 14-fache zu. Die US-Investitionen in Weißrussland stiegen, und US-Unternehmen traten in den weißrussischen Markt ein, obwohl ihre Präsenz angesichts der begrenzten wirtschaftlichen Ressourcen des Landes eher als strategischer Schritt denn als ernsthafter wirtschaftlicher Erfolg angesehen wurde. Im Jahr 2018 waren 181 Unternehmen mit US-Kapital in Weißrussland tätig, deren Investitionen sich auf insgesamt 70 Millionen US-Dollar beliefen.

Das Management dieser Beziehungen war nicht einfach, was zum Teil auf den Wunsch des belarussischen Präsidenten zurückzuführen ist, an der Macht zu bleiben – was zeitweise der Hauptantrieb für die diplomatische Agenda des Landes war, noch vor den wirtschaftlichen Belangen. Nach einer anfänglichen Phase der Annäherung haben sich die Beziehungen zwischen den USA und Weißrussland in der zweiten Hälfte der 2000er Jahre verschlechtert. Sowohl die Vereinigten Staaten als auch die Europäische Union verhängten Sanktionen gegen belarussische Beamte wegen ihrer Rolle bei der Unterdrückung von Oppositionsprotesten nach den Präsidentschaftswahlen 2010, die für Lukaschenko, der seit 1994 Präsident ist, entschieden wurden. Washington und Brüssel warfen Lukaschenko und seiner Regierung außerdem Menschenrechtsverletzungen und Wahlfälschungen vor. Diese Spannungen haben Minsk letztlich nur noch näher an Moskau herangeführt.

Die Proteste zwangen Lukaschenko, Moskau um Unterstützung zu bitten

Dennoch setzte Weißrussland den Handel mit Europa fort, was allen Seiten zugutekam. Die Spannungen zwischen Minsk und den westlichen Regierungen nahmen 2014 nach der Annexion der Krim durch Russland ab. Zu diesem Zeitpunkt räumte der Westen der Rolle Weißrusslands als Puffer gegen Russland Priorität ein, das mehr denn je auf eine Wiederbelebung der Sowjetunion bedacht zu sein schien. Die belarussischen Präsidentschaftswahlen im Jahr 2020 brachten jedoch diese Verbesserung der Beziehungen zum Scheitern. Lukaschenko wurde erneut zum Sieger erklärt, aber die belarussische Opposition behauptete, die Wahl sei manipuliert worden, und die westlichen Regierungen stimmten dem zu.

Die von der Opposition angeführten Proteste zwangen Lukaschenko, Moskau um Unterstützung zu bitten. Das Land verpflichtete sich und half Lukaschenko, sich für eine weitere Amtszeit an der Macht zu halten. (Er wurde Anfang dieses Jahres für eine siebte Amtszeit gewählt.) Moskau hatte schließlich ein eigenes Interesse daran, dass ein kremlnaher Führer Präsident blieb, insbesondere zu einer Zeit, als Lukaschenko zunehmend vom Westen umworben wurde. Die USA und die EU verhängten daraufhin weitere Sanktionen gegen belarussische Beamte und Wirtschaftszweige und weigerten sich, Lukaschenko als rechtmäßigen Präsidenten anzuerkennen, was seine Loyalität gegenüber dem Kreml und die Position von Belarus als engstem Partner Russlands zementierte.

Weißrussland hat jedoch darauf geachtet, die Beziehungen zu Europa nicht völlig abzubrechen. Obwohl das Land die russische Invasion in der Ukraine in vollem Umfang unterstützt hat, haben sich die belarussischen Truppen nicht an der Militäraktion beteiligt. Außerdem wurden die gemeinsamen Militärübungen mit Russland, die für später in diesem Jahr geplant waren, tiefer in das belarussische Hoheitsgebiet und weiter von den Grenzen zu den Nato-Ländern entfernt verlegt. Der belarussische Verteidigungsminister erklärte, dies sei ein Zeichen für die Dialogbereitschaft von Minsk. Trotz der Sanktionen ist es Belarus und der Europäischen Union gelungen, bis 2024 einen Handelsumsatz von insgesamt acht Milliarden Dollar zu erzielen. Außerdem hob die Regierung vor kurzem ein Verbot der Einfuhr und des Verkaufs bestimmter Produkte aus „unfreundlichen“ Ländern, darunter auch EU-Mitgliedstaaten, auf. All dies deutet darauf hin, dass Minsk weiterhin um Ausgleich bemüht ist.

Auf Russland entfallen bis zu 70 Prozent des gesamten belarussischen Handelsvolumens

Die Tatsache, dass nach einer Reihe von Treffen zwischen den USA und Russland keine Einigung über den Krieg zwischen Russland und der Ukraine erzielt werden konnte, gibt Anlass zu der Annahme, dass der Westen sein Interesse an Belarus als Instrument zur Erhöhung des Drucks auf den Kreml wiederbeleben könnte. Auch Minsk scheint an einer Wiederherstellung der Beziehungen interessiert zu sein. Es hat wiederholt angeboten, Gastgeber für Friedensverhandlungen zu sein, nachdem es bereits bei den Waffenstillstandsgesprächen über den 2014 begonnenen Konflikt in der Ostukraine als Vermittler aufgetreten war. Lukaschenko übermittelte bei seinen jüngsten Gesprächen mit dem US-Sondergesandten sogar die Position des russischen Präsidenten Wladimir Putin zu einer möglichen Einigung an US-Vertreter. Diese begrenzte Interaktion könnte daher ein guter Lackmustest für das künftige Engagement der USA und der EU gegenüber Russland sein.

Moskau scheint indessen nicht besorgt zu sein. Es könnte sogar eine Verbesserung der Beziehungen zwischen Weißrussland und dem Westen befürworten, da es der Meinung ist, dass Minsk zu tief in seiner Umlaufbahn steckt, um sich jemals vollständig daraus zu befreien. Die wirtschaftlichen Beziehungen zwischen den beiden Ländern haben sich in den vergangenen drei Jahren durch die Sanktionen und die anschließende Isolierung noch vertieft. Der Handelsumsatz zwischen den beiden Ländern stieg bis 2024 auf einen Rekordwert von 51,8 Milliarden Dollar. Auf Russland entfallen inzwischen bis zu 70 Prozent des gesamten belarussischen Handelsvolumens, und beide Länder wickeln den Handel ausschließlich in ihren eigenen Währungen ab.

Wirtschaftlich würde Russland davon profitieren, wenn westliche Regierungen bereit wären, ihre Volkswirtschaften wieder für Belarus zu öffnen. Es hat Vorschläge gegeben, dass die USA die Sanktionen gegen Minsk lockern. In Anbetracht der Zollunion könnte eine solche Entwicklung dazu beitragen, dass russische Waren wieder auf die westlichen Märkte gelangen und die russische Wirtschaft einen Aufschwung erfährt.

Wie Moskau ist auch Minsk über die Nato-Erweiterung besorgt

An der politischen Front sind die Interessen von Weißrussland eindeutig stärker auf diejenigen Russlands ausgerichtet. Lukaschenko ist weiterhin auf die Unterstützung des Kremls angewiesen, um an der Macht zu bleiben, während sich der Westen unvermindert auf die Seite der Opposition stellt. Moskau hat auch dazu beigetragen, Belarus mit dem globalen Süden zu verbinden. China beispielsweise ist zunehmend ein wichtiger Handelspartner für Belarus. Russland prüft auch die Möglichkeit, dem Binnenland Belarus den Bau eigener Terminals in den Regionen Kaliningrad und Murmansk zu gestatten. Hier könnte Russland jedoch Konkurrenz bekommen, denn Gerüchten im Internet zufolge erwägen die USA, Belarus wieder Zugang zu Häfen in Litauen und Lettland zu gewähren. Moskau könnte jedoch auch von diesem Vorhaben profitieren und diese Häfen nutzen, um sanktionierte russische Energie auf die europäischen Märkte zu liefern.

Wie Moskau ist auch Minsk über die Nato-Erweiterung und den anhaltenden Konflikt an seiner Südgrenze besorgt. Es braucht daher einen Verbündeten, der ihm hilft, diese Bedrohungen zu bewältigen und seine Sicherheit zu gewährleisten. Die belarussischen Behörden haben berichtet, dass ukrainische Drohnen fast wöchentlich die gemeinsame Grenze überfliegen. Das staatliche Grenzkomitee von Belarus erklärte kürzlich, dass es die Sicherheit entlang der südlichen Grenze aufgrund der dortigen „angespannten“ Lage verstärken werde und plant, in diesem Jahr sechs neue Einheiten, Militärstädte und Grenzposten einzurichten. Minsk gab auch an, dass es unbemannte Flugzeuge und Drohnenabwehrsysteme entwickelt. Bis Ende 2025 soll das russische Raketensystem Oreshnik auf belarussischem Gebiet stationiert werden.

Für den Westen bleibt Weißrussland ein Instrument zur Beeinflussung eines unnachgiebigen Moskaus. Es ist entscheidend, dass Russland die Loyalität seiner wenigen verbliebenen Sicherheitspartner und einen verlässlichen Puffer zum Westen aufrechterhält. Minsk war in den vergangenen Jahren bereit, dem nachzukommen, aber in Zukunft wird ein Ausgleich immer wichtiger werden. Die Stärke des Landes lag schon immer in der Pflege von Beziehungen zu Ländern, die auf der anderen Seite eines globalen Machtkampfes stehen.

