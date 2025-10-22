- „Man kann sich nicht ewig heraushalten”
2023 nahm Artur Weigandt als Dolmetscher an einer Ausbildungsmission für Angehörige der ukrainischen Streitkräfte in Deutschland teil. Seine Einblicke, Erfahrungen und Reflexionen hat er nun in seinem Buch „Für euch würde ich kämpfen. Mein Bruch mit dem Pazifismus“ verarbeitet.
Artur Weigandt ist Journalist und Autor. 2023 erschien sein Debütroman „Die Verräter“ bei Hanser Berlin.
Herr Weigandt, in Ihrem neu erschienenen Buch „Für euch würde ich kämpfen. Mein Bruch mit dem Pazifismus“ beschäftigen Sie sich mit der Frage, wie Sie selbst im Fall eines Krieges reagieren würden. Was gab den Anstoß für dieses Projekt?
-
Monatsabo (im 1. Monat) 2,00 €Das Abo kann jederzeit mit einer Frist von 7 Tagen zum Ende des Bezugzeitraums gekündigt werden.
Der erste Monat kostet 2,00 €, danach 9,80 €/Monat.