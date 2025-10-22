Deutsche und ukrainische Soldaten
Deutsche und ukrainische Soldaten im Juni 2024 auf einem Truppenübungsplatz vor Flugabwehrraketensystemen vom Typ „Patriot“ / picture alliance/dpa | Jens Büttner

Wehrhaftigkeit im Angesicht des Krieges „Man kann sich nicht ewig heraushalten”

2023 nahm Artur Weigandt als Dolmetscher an einer Ausbildungsmission für Angehörige der ukrainischen Streitkräfte in Deutschland teil. Seine Einblicke, Erfahrungen und Reflexionen hat er nun in seinem Buch „Für euch würde ich kämpfen. Mein Bruch mit dem Pazifismus“ verarbeitet.

INTERVIEW MIT ARTUR WEIGANDT am 23. Oktober 2025

Autoreninfo

Carolina Kaube studierte Governance and Public Policy – Staatswissenschaften in Passau und absolviert derzeit ein Redaktionspraktikum bei Cicero.

 

Artur Weigandt ist Journalist und Autor. 2023 erschien sein Debütroman „Die Verräter“ bei Hanser Berlin.

Herr Weigandt, in Ihrem neu erschienenen Buch „Für euch würde ich kämpfen. Mein Bruch mit dem Pazifismus“ beschäftigen Sie sich mit der Frage, wie Sie selbst im Fall eines Krieges reagieren würden. Was gab den Anstoß für dieses Projekt?

Markus Michaelis | Do., 23. Oktober 2025 - 17:18

Naja, der deutsche Ansatz ist ja auch nicht, sich aus allem herauszuhalten, sondern eine universelle Sicht zu haben, die über all diesen Konflikten steht und am Ende alle Menschen in eine Gemeinschaft integrieren wird. Die Russen werden beitreten, wenn sie mal Putin überwunden haben, die Chinesen werden beitreten, wenn sie mal Xi und die KPC überwunden haben. Alle afrikanischen und Casablanca- bis Kabul-Bevölkerungen laufen ja schon in Scharen über zu unserem einen großen Wir. Alle anderen Menschen werden das auch noch einsehen, denn wir können wirklich aufzählen, was die Werte dahinter sind.

Soweit die Theorie.

