Am 21. März erreichte eine schreckliche Nachricht die serbische Öffentlichkeit: Ein 19-jähriger Mann hatte den fast fünf Monate langen Kampf um sein Leben verloren; Ärzte verschiedener Kliniken hatten alles versucht, um ihn zu retten. Er war der letzte von insgesamt 16 Bürgern Novi Sads, die durch den Zusammenbruch eines Bahnhofsvordachs am 1. November 2024 gestorben waren. Vorwürfe wurden laut, dass Nachlässigkeiten am Bau die Gründe für die Katastrophe waren. Es formierten sich Proteste, was durchaus normal ist im demonstrationserprobten Serbien. Doch diesmal sollte alles anders sein.

In den Jahren zuvor hatte es eine ganze Reihe von Demonstrationen gegeben – beispielsweise gegen die zunehmende Gewalt im Lande, wie sie etwa durch mehrere Amokläufe an Schulen weltweit Aufsehen erregte, und gegen die Ausbeutung eines Lithium-Vorkommens. Doch nach einiger Zeit ebbten diese Proteste ab.