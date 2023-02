Es waren im Wesentlichen Durchhalteparolen, die Wladimir Putin an diesem Dienstagmorgen bei seiner mit Spannung erwarteten Rede an die Nation vorgetragen hat. Kurz vor dem Jahrestag des Einmarschs in die Ukraine bekräftigte der russische Präsident seinen Willen, die „militärische Spezialoperation“ zu Ende zu bringen mit dem Ziel, das „faschistische Regime“ in Kiew zu beseitigen und die Ukrainer von ihrer Regierung zu „befreien“. Wer darauf gehofft hatte, aus Moskau würden Worte kommen, die den Weg zu einem baldigen Waffenstillstand bahnen könnten, sieht sich getäuscht. Vielmehr kündigte Putin eine Stärkung der Streitkräfte an und beschwor in diesem Zusammenhang auch die Einsatzbereitschaft des russischen Nuklearwaffenpotentials. Kurzum: Es war eine selbstbewusste Kriegsrede, die der Herrscher im Kreml nicht nur an das russische Volk, sondern faktisch an die ganze Welt richtete.

Das zentrale Argument für Putins Rechtfertigung der Invasion hat sich dabei nicht verändert: Es sei der Westen, der Russland unterjochen und vernichten wolle – und zwar schon seit langem. Westliche Länder (gemeint waren offenbar vor allem die Vereinigten Staaten) hätten „ganze Regionen ins Chaos gestürzt“, wie etwa im Irak, in Syrien oder in Libyen, und wollten dies nun auch mit seinem Land tun, so Putin. Die Ukraine diene dabei als eine Art Brechstange, um derartige Pläne zu realisieren. Russland führe demzufolge einen Existenzkampf und werde sich auf dem Schlachtfeld nicht besiegen lassen.