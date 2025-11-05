- Die Zukunft der Demokratischen Partei ist weiterhin offen
Zohran Mamdani hat mit einem woken Instagram-Wahlkampf und wohlklingenden Sozialversprechen das Bürgermeisteramt von New York für sich gewonnen. Bei den Gouverneurswahlen in Virginia und New Jersey siegten hingegen moderatere Kandidaten der Demokraten.
Zohran Mamdani war genauso aufgepeitscht wie die Menge seiner engsten Anhänger, die ihn am Dienstagabend um kurz vor halb zwölf auf der Bühne des Paramount Theater in Brooklyn jubelnd begrüßten. Mamdanis Wahlsieg im Bürgermeisterwahlkampf von New York war zwar seit Wochen vorausgesagt worden, doch jetzt, da er gekommen war, hatte der Moment noch immer etwas Unwirkliches.
Man hatte unter den Anhängern und auch in seinem engsten Kreis bis zum Schluss noch Zweifel, ob dies wirklich passieren könnte: dass ein 34 Jahre alter Muslim, der sich selbst als demokratischen Sozialisten bezeichnet, Bürgermeister der größten Stadt der USA werden kann und dabei den Erben einer wohlvernetzten Polit-Dynastie besiegt. Die Amtlichkeit des Ergebnisses, auf einem Jumbo-Bildschirm des Theaters direkt vom Nachrichtensender CNN übermittelt, hatte noch immer etwas Surreales.
