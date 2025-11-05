Wahlsieg von Zohran Mamdani in New York - Die Zukunft der Demokratischen Partei ist weiterhin offen

Zohran Mamdani hat mit einem woken Instagram-Wahlkampf und wohlklingenden Sozialversprechen das Bürgermeisteramt von New York für sich gewonnen. Bei den Gouverneurswahlen in Virginia und New Jersey siegten hingegen moderatere Kandidaten der Demokraten.