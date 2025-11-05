Mamdani-Anhänger in Queens
Mamdani-Anhänger in Queens feiern den Sieg ihres Kandidaten / picture alliance / Anadolu | Lokman Vural Elibol

Wahlsieg von Zohran Mamdani in New York Die Zukunft der Demokratischen Partei ist weiterhin offen

Zohran Mamdani hat mit einem woken Instagram-Wahlkampf und wohlklingenden Sozialversprechen das Bürgermeisteramt von New York für sich gewonnen. Bei den Gouverneurswahlen in Virginia und New Jersey siegten hingegen moderatere Kandidaten der Demokraten.

VON SEBASTIAN MOLL am 5. November 2025 6 min

Autoreninfo

Sebastian Moll arbeitet und lebt in New York. Seine Arbeit finden Sie unter www.sebastianmoll.de.

So erreichen Sie Sebastian Moll:

Zur Artikelübersicht

Zohran Mamdani war genauso aufgepeitscht wie die Menge seiner engsten Anhänger, die ihn am Dienstagabend um kurz vor halb zwölf auf der Bühne des Paramount Theater in Brooklyn jubelnd begrüßten. Mamdanis Wahlsieg im Bürgermeisterwahlkampf von New York war zwar seit Wochen vorausgesagt worden, doch jetzt, da er gekommen war, hatte der Moment noch immer etwas Unwirkliches.

Man hatte unter den Anhängern und auch in seinem engsten Kreis bis zum Schluss noch Zweifel, ob dies wirklich passieren könnte: dass ein 34 Jahre alter Muslim, der sich selbst als demokratischen Sozialisten bezeichnet, Bürgermeister der größten Stadt der USA werden kann und dabei den Erben einer wohlvernetzten Polit-Dynastie besiegt. Die Amtlichkeit des Ergebnisses, auf einem Jumbo-Bildschirm des Theaters direkt vom Nachrichtensender CNN übermittelt, hatte noch immer etwas Surreales.

Cicero Plus

Ohne Abo Lesen

Mit tiun erhalten Sie uneingeschränkten Zugriff auf alle Cicero Plus Inhalte. Dabei zahlen Sie nur so lange Sie lesen – ganz ohne Abo.

Mehr lesen über

Liebe Leserinnen und Leser,
wir freuen uns über eine konstruktive Debatte. Bitte achten Sie auf eine sachliche Diskussion. Die Redaktion behält sich vor, Kommentare mit unsachlichen Inhalten zu löschen. Kommentare, die Links zu externen Webseiten enthalten, veröffentlichen wir grundsätzlich nicht. Um die Freischaltung kümmert sich die Onlineredaktion von Montag bis Freitag von 9 bis 18 Uhr. Wir bitten um Geduld, sollte die Freischaltung etwas dauern. Am Wochenende werden Forumsbeiträge nur eingeschränkt veröffentlicht. Nach zwei Tagen wird die Debatte geschlossen. Wir danken für Ihr Verständnis.

Nutzen Sie als Cicero Plus Abonnent gerne unsere Kommentarfunktion.

Sie haben noch keinen Cicero Plus Account? Registrieren Sie sich hier.