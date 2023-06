„Der ehemalige Verteidigungsminister und burgenländische Ministerpräsident Doskozil erhielt am Samstag bei einem außerordentlichen SPÖ-Bundesparteitag in Linz 53 Prozent der Stimmen der rund 600 Delegierten. Doskozil setzte sich damit gegen den Traiskirchener Bürgermeister Andreas Babler und einen weiteren Mitbewerber durch“, schrieb ich in einem Beitrag am Montag über die österreichischen Sozialdemokraten und eine Wahl am Wochenende, bei der Hans Peter Doskozil zum neuen Parteivorsitzenden gewählt wurde. Also angeblich.

Als abends mein Telefon klingelte – da befand ich mich bereits im wohlverdienten Feierabend –, stellte sich die Sache dann plötzlich sehr anders dar. Die Deutsche Presse-Agentur meldete um 17.20 Uhr: „Schwere Panne bei Wahl: Neuer SPÖ-Chef in Österreich war nur Zweiter.“ Denn: „Bei der Auszählung seien die Stimmen vertauscht worden, sagte die Leiterin der Wahlkommission, Michaela Grubesa. Bei dem Parteitag in Linz ging also der linke Parteirebell Babler (50) als Sieger mit 53 Prozent der Delegiertenstimmen hervor, und nicht der für seine restriktive Migrationspolitik bekannte Doskozil mit 47 Prozent.“