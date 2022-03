Ein Plakat auf einer Litfaßsäule in der Budapester Innenstadt bringt das Niveau des aktuellen Wahlkampfs ziemlich gut auf den Punkt. Es zeigt den Oppositionsführer Péter Márki-Zay im Outfit des „Mini-Me“ – jener Figur aus der Spion-Komödie „Austin Powers“, die als geklonte Miniaturausgabe des Oberschurken „Dr. Evil“ in die jüngere Filmgeschichte eingegangen ist. Auch „Dr. Evil“ ist auf dem Plakat zu sehen, und zwar in Gestalt von Ferenc Gyurcsány, der von 2004 bis 2009 Ministerpräsident von Ungarn war und das Land nach ziemlich einhelliger Meinung an den Rand der Staatspleite regierte. Der 60 Jahre alte Sozialist gilt bis heute als einer der unbeliebtesten Politiker seines Landes – was ihn nicht daran hindert, weiterhin politisch mitzumischen: Mit der von ihm gegründeten Demokratischen Koalition (DK) ist er Teil des aus sechs höchst unterschiedlichen Parteien bestehenden Oppositionsbündnisses, das bei den Parlamentswahlen am 3. April den seit zwölf Jahren ununterbrochen amtierenden Regierungschef Viktor Orbán niederringen will.

Was gewiss keine leichte Aufgabe ist – aber eben auch nicht völlig ausgeschlossen. Denn in Ungarn macht sich eine gewisse Überdrüssigkeit breit, was den viel gescholtenen „Rechtspopulisten“ Orbán und seine Fidesz-Partei angeht. Und das wiederum ist Anlass genug für den Fidesz, um negatives Campaigning nach dem Motto zu betreiben: Wer für die von Péter Márki-Zay angeführte vereinigte Opposition stimmt, bekommt hinterher niemand anderen als den linken Strippenzieher Ferenc Gyurcsány serviert. Also eben „Dr. Evil“ anstatt „Mini-Me“. Oder wie es auf dem mit „Die Gyurcsány-Show“ betitelten Plakat heißt: „Der Boss hat einen neuen Klon“.