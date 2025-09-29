- Ein weiterer Rückschlag für Putin
Bei den Parlamentswahlen in Moldawien errang die proeuropäische Partei PAS eine überraschend deutliche Mehrheit – trotz massiver russischer Einflussversuche. Präsidentin Maia Sandu schwächt damit Putins Anspruch auf Macht über die ehemaligen Sowjetrepubliken.
Das eindeutige Ergebnis der Parlamentswahlen in der ehemaligen Sowjetrepublik Moldawien kann Kremlchef Wladimir Putin nicht gefallen. Denn die proeuropäische Partei der Aktion und Solidarität (PAS) hat die absolute Mehrheit der Sitze im Parlament zu Chisinau gewonnen. Dagegen brachte der prorussische Patriotische Block nur jeden vierten Wähler hinter sich. Das so eindeutige Wahlergebnis ist eine Überraschung, denn angesichts der offenkundig von Moskau gesteuerten massiven Kampagne gegen die PAS sowie der schwierigen Wirtschaftslage hatten Beobachter ein Kopf-an-Kopf-Rennen nicht ausgeschlossen.
Es ist ein Sieg auch für die moldauische Präsidentin Maia Sandu, die Gründerin der PAS, deren zentrale Parole lautete: „Die Zukunft unseres Landes liegt in der Europäischen Union.“ An den Regierungsgebäuden in Chisinau hängt seit geraumer Zeit prominent neben der Nationalflagge das Sternenbanner der EU.
Für Putin sind die Zahlen aus dem kleinen Moldawie, das nicht einmal zweieinhalb Millionen Einwohner zählt, eine weitere schlechte Nachricht aus jüngster Zeit; die Wiedergeburt des russischen Imperiums, die er nach eigenem unverhohlenem Bekenntnis anstrebt, ist in noch weitere Ferne gerückt. Bereits Anfang August hatte er ohnmächtig hinnehmen müssen, dass die Präsidenten der beiden Erbfeinde Armenien und Aserbaidschan ausgerechnet im Weißen Haus in Gegenwart von Donald Trump ein Abkommen unterzeichnet haben, das nicht nur ihren generationenalten Konflikt lösen soll, sondern überdies den Amerikanern die Beteiligung an Pipelines für die Versorgung Europas erlaubt, die Russland umgehen. Damit droht Moskau, die Kontrolle über den Transkaukasus zu verlieren.
