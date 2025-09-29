Wahlen in Moldawien - Ein weiterer Rückschlag für Putin

Bei den Parlamentswahlen in Moldawien errang die proeuropäische Partei PAS eine überraschend deutliche Mehrheit – trotz massiver russischer Einflussversuche. Präsidentin Maia Sandu schwächt damit Putins Anspruch auf Macht über die ehemaligen Sowjetrepubliken.