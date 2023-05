Dabei sah es zu Beginn des Wahlabends noch nach einem Sieg des Oppositionskandidaten Kilicdaroglu aus. An Orten, an denen das oppositionelle Sechserbündnis hohe Stimmanteile hatte, wurden von Mitgliedern der AKP vorgedruckte Einspruchsanträge eingereicht. Dadurch verzögerte sich die Auszählung von Millionen Stimmen, aus denen – so die Hoffnung liberaler Türken – ein Sieg der Opposition hervorgehen könne. Kilicdaroglu und die Oberbürgermeister Istanbuls (Ekrem Imamoglu, CHP) und Ankaras (Mansur Yavas, CHP) riefen Bevölkerung und Wahlbeobachter dazu auf, die abgegebenen Stimmen zu bewachen und die Nacht nicht zu schlafen. „Die längste Nacht der türkischen Demokratie“ titulierten türkische Zeitungen des linken und kemalistischen Spektrums die nächtliche Wache.