Ilgin Seren Evisen schreibt als freiberufliche Journalistin über die politischen Entwicklungen in der Türkei und im Nahen Osten sowie über tagesaktuelle Politik in Deutschland.

„Er könnte die Stimmen der Toten klauen“, lautet die Überschrift eines Beitrags in einer regierungskritischen türkischen Tageszeitung. Was bei Literaturfreunden nach Nikolai Gogols Meisterwerk „Die toten Seelen“ klingt, sind Befürchtungen türkischer Bürger und Politiker, die wenige Wochen vor den Wahlen in der Türkei vom Schlimmsten ausgehen.

Die Toten, um die es hier geht, sind die beim verheerenden Erdbeben vom 6. Februar Verstorbenen. Es fehlt weiterhin jede Spur vieler Vermisster und in ihren Häusern Verschütteter. Der Verbleib dieser Toten verärgert nicht nur die Hinterbliebenen, die ihnen ein ehrenhaftes Begräbnis ermöglichen wollten, es weckt auch Ängste vor einem Wahlbetrug. Oppositionelle und NGO befürchten, dass die AKP bei den Wahlen im Mai die Daten der Verstorbenen nutzen könnte, um sich selbst zu wählen.