„Ich befürchte das Schlimmste“ ist ein Satz, der in diesen Tagen in Gesprächen mit säkularen Türken oft zu hören ist. Einerseits sind die Chancen auf einen Regierungswechsel in der Türkei im Zuge der Wahlen am Sonntag so hoch wie selten in den letzten 20 Jahren. In Umfragen liegt das Oppositionsbündnis gegen Erdogan mit Kemal Kilicdaroglu als Kandidat vorne, sogar bei AKP-nahen Umfrageinstituten.

Andererseits dürfte sich Erdogan einmal mehr auf die Stimmen der Deutsch-Türken in Deutschland verlassen können. Und die Freude auf einen möglichen Regierungswechsel wird überschattet von Befürchtungen eines Bürgerkriegs. Wird Erdogan abgewählt – so sind sich viele sicher – folgen gewaltsame Auseinandersetzungen auf türkischen und vielleicht auch auf deutschen Straßen. Denn längst vereint Erdogan hier wie dort salafistische und gewaltbereite Extremisten, die ihm treu ergeben sind.