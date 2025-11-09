Mathias Brodkorb ist Cicero-Autor und war Kultus- und Finanzminister des Landes Mecklenburg-Vorpommern. Er gehört der SPD an.

Der Sieg des 36-jährigen Demokraten Zohran Mamdani bei der Bürgermeisterwahl von New York beflügelt weltweit die politischen Emotionen. Während die politische Rechte mit Sorge sieht, dass nun erstmals ein Muslim die größte Stadt der USA regieren wird, schöpft selbst die Linke in Deutschland daraus Hoffnung. Deren Vorsitzende Ines Schwerdtner hat sich extra Mamdanis Wahlkampf angesehen, um davon zu lernen. Es könnte um eine Blaupause für einen Sieg der Linken bei der Berliner Landtagswahl im nächsten Jahr gehen.

Die muslimkritische Perspektive auf Mamdani dürfte dabei übertrieben sein. Zwar hat gleich nach dessen Wahlsieg ein israelischer Minister die New Yorker Juden dazu aufgerufen, besser über einen Umzug nach Israel nachzudenken. Besonnenere Stimmen hingegen machen darauf aufmerksam, dass israelfeindliche Äußerungen Mamdanis nicht nachweisbar seien. Was es gibt, sind israelkritische und palästinenserfreundliche Bekenntnisse bis hin zur Solidarisierung mit der umstrittenen Boykott-Bewegung BDS. Für eine islamistische Position Mamdanis spricht aber wenig.