Mamdani
New Yorks neuer Bürgermeister Zohran Mamdani / picture alliance / Anadolu | Selcuk Acar

Wahl von Zohran Mamdani Der sozialistische Weihnachtsmann von New York

Das Wahlprogramm von Zohran Mamdani liest sich wie eine sozialistisch-postkoloniale Märchengeschichte. Wahrscheinlich, dass New Yorks neuer Bürgermeister scheitern wird. Seine Wahl ist dennoch ein Warnzeichen für das bürgerliche Deutschland.

VON MATHIAS BRODKORB am 9. November 2025 9 min

Porträt Mathias Brodkorb

Autoreninfo

Mathias Brodkorb ist Cicero-Autor und war Kultus- und Finanzminister des Landes Mecklenburg-Vorpommern. Er gehört der SPD an.

So erreichen Sie Mathias Brodkorb:

Zur Artikelübersicht

Der Sieg des 36-jährigen Demokraten Zohran Mamdani bei der Bürgermeisterwahl von New York beflügelt weltweit die politischen Emotionen. Während die politische Rechte mit Sorge sieht, dass nun erstmals ein Muslim die größte Stadt der USA regieren wird, schöpft selbst die Linke in Deutschland daraus Hoffnung. Deren Vorsitzende Ines Schwerdtner hat sich extra Mamdanis Wahlkampf angesehen, um davon zu lernen. Es könnte um eine Blaupause für einen Sieg der Linken bei der Berliner Landtagswahl im nächsten Jahr gehen.

Die muslimkritische Perspektive auf Mamdani dürfte dabei übertrieben sein. Zwar hat gleich nach dessen Wahlsieg ein israelischer Minister die New Yorker Juden dazu aufgerufen, besser über einen Umzug nach Israel nachzudenken. Besonnenere Stimmen hingegen machen darauf aufmerksam, dass israelfeindliche Äußerungen Mamdanis nicht nachweisbar seien. Was es gibt, sind israelkritische und palästinenserfreundliche Bekenntnisse bis hin zur Solidarisierung mit der umstrittenen Boykott-Bewegung BDS. Für eine islamistische Position Mamdanis spricht aber wenig. 

Cicero Plus

Ohne Abo Lesen

Mit tiun erhalten Sie uneingeschränkten Zugriff auf alle Cicero Plus Inhalte. Dabei zahlen Sie nur so lange Sie lesen – ganz ohne Abo.

Mehr lesen über

Liebe Leserinnen und Leser,
wir freuen uns über eine konstruktive Debatte. Bitte achten Sie auf eine sachliche Diskussion. Die Redaktion behält sich vor, Kommentare mit unsachlichen Inhalten zu löschen. Kommentare, die Links zu externen Webseiten enthalten, veröffentlichen wir grundsätzlich nicht. Um die Freischaltung kümmert sich die Onlineredaktion von Montag bis Freitag von 9 bis 18 Uhr. Wir bitten um Geduld, sollte die Freischaltung etwas dauern. Am Wochenende werden Forumsbeiträge nur eingeschränkt veröffentlicht. Nach zwei Tagen wird die Debatte geschlossen. Wir danken für Ihr Verständnis.

Nutzen Sie als Cicero Plus Abonnent gerne unsere Kommentarfunktion.

Sie haben noch keinen Cicero Plus Account? Registrieren Sie sich hier.