„Die Vereinigten Staaten sind alles andere als vereint“

In den USA wird der Fokus auf innenpolitische Spannungen gelegt, die sich in der Wahl geäußert haben sollen. So schreibt die New York Times: „Die Vereinigten Staaten sind heute alles andere als vereint. Wir leben in zwei verschiedenen Ländern. In einem davon sind die Leute bereit, sich mit Rassismus und religiöser Intoleranz auseinanderzusetzen. Sie erkennen an, dass alle Bürger ein Wahlrecht haben und das Recht auf Gesundheitsvorsorge und faire Löhne. Die anderen Vereinigten Staaten sind entschlossen, die Überlegenheit der Weißen und das Patriarchat um jeden Preis zu verteidigen. So ist Amerika heute, und die Zukunft dieses Landes ist ungewiss, aber nicht hoffnungslos.“ (New York Times)

„Amerika kehrt auf berechenbaren Kurs zurück“

Die Neue Zürcher Zeitung betont, welche Implikationen die Wahl in den USA auf die Weltordnung haben könnte und schreibt: „Als Erstes wird Biden der Welt signalisieren, dass Amerika unter ihm auf einen berechenbaren, vertrauten Kurs zurückkehren werde. Die Wahl Trumps vor vier Jahren war ein Schlag gegen die liberale Weltordnung, als deren Architekten sich die Amerikaner traditionell verstanden hatten." (Neue Zürcher Zeitung)

„Biden wird vieles rückgängig machen“

Die katalanische Zeitung La Vanguardia wagt einen Blick in die Zukunft und prognostiziert: „Als erstes werde Biden den Ausstieg der USA aus dem Pariser Klimaschutzabkommen, der am vergangenen Dienstag in Kraft getreten ist, rückgängig machen, sagte er. Er wird auch eine Rückkehr zur Weltgesundheitsorganisation unterzeichnen, aus der Trump sein Land wegen seiner Unzufriedenheit mit seiner Rolle in der Pandemie herausgezogen hat." (La Vanguardia)

„2020 ist das Jahr der Demokratiekrise in den USA“

Die Sabah aus Istanbul kommentierte das Wahlsystem in den USA und meint eine Demokratiekrise beim Nato-Partner festgestellt zu haben. „2020 wird in die Geschichte als das Jahr der ‚Demokratiekrise in den USA‘ eingehen [...] Es ist schon ungewöhnlich, dass der amtierende Präsident eine ‚gerechte‘ Wahl und die Nichtberücksichtigung der zu spät eingegangenen Briefwahl-Stimmen fordert. Dies zeigt, wie tief die Demokratiekrise in den USA inzwischen ist“ (Sabah)

„Die politischen Eliten verlieren die Kontrolle“

Eine der englischsprachigen Zeitungen Chinas, Huanqiu Shibao, hat die Beobachtung gemacht, „dass die politischen Eliten die Kontrolle über das demokratische System der USA immer mehr an die breiten Massen verlieren. [...] Positiv ist, dass die einfache Bevölkerung, die meist nicht an Umfragen teilnehmen will, dort immer mehr ihre eigene Stimme hörbar macht.“ (Huaniqiu Shibao)