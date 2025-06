„Das ist ein Krieg, der noch Jahre hätte andauern können, und der den ganzen Nahen Osten hätte zerstören können, aber so kam es nicht – und wird es nicht kommen“, vermeldete Donald Trump in der Nacht zum Dienstag. Die von ihm vorgeschlagene Bezeichnung „Zwölftagekrieg“ dürfte eine Anlehnung an den „Sechstagekrieg“ von 1967 zwischen Israel, Ägypten, Jordanien und Syrien gewesen sein. Nach Angaben des US-Präsidenten ist der angekündigte Waffenstillstand zwischen Israel und dem Iran bereits in Kraft getreten: „Bitte verstoßen Sie nicht dagegen!“, so seine Aufforderung an die Konfliktparteien. Irans staatlicher Rundfunk bestätigte die Waffenruhe, kurz darauf tat dies auch die israelische Regierung.

Herrscht jetzt also erst einmal wieder (halbwegs) Ruhe in der Region? Das ist schwer zu sagen, in jedem Fall bleibt die Situation angespannt. Aber ein paar wichtige Erkenntnisse hat die militärische Auseinandersetzung zwischen den Erzfeinden aus Teheran und Tel Aviv durchaus gebracht. Folgende Punkte sind jedenfalls bemerkenswert.