Waffenstillstand im Iran-Krieg - „Frohe Botschaft“ auf Kosten der Menschen im Iran und Israel

Ein Waffenstillstand wird zur „frohen Botschaft“ erklärt – als wäre damit bereits Frieden geschaffen. Doch hinter der Sprache der Diplomatie bleibt der Konflikt unverändert bestehen. Während politische Akteure Entspannung verkünden, bleibt die Frage, auf wessen Kosten diese Ruhe erkauft ist.