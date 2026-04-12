- „Frohe Botschaft“ auf Kosten der Menschen im Iran und Israel
Ein Waffenstillstand wird zur „frohen Botschaft“ erklärt – als wäre damit bereits Frieden geschaffen. Doch hinter der Sprache der Diplomatie bleibt der Konflikt unverändert bestehen. Während politische Akteure Entspannung verkünden, bleibt die Frage, auf wessen Kosten diese Ruhe erkauft ist.
Dieser Text entsteht nicht aus sicherer Distanz. Er entsteht aus der wachsenden Unerträglichkeit einer Kälte, mit der heute über Leben und Tod gesprochen wird, als handle es sich um eine Haushaltsdebatte oder eine diplomatische Fingerübung. Zwei Wochen Waffenstillstand – zwei Wochen, in denen sich die Welt selbstzufrieden auf die Schulter klopft, während sie in Wahrheit nichts anderes erreicht hat, als dem Henker eine Pause zu gewähren, um seine Klinge neu zu schärfen.
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