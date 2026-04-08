- „Die Iraner wussten, dass Trump seine Drohungen nicht wahrmachen würde“
Ein gestärkter Iran und Zweifel an der Strategie der USA: Sicherheitsexperte Jan Solwyn erklärt, warum der Waffenstillstand einen gefährlichen Status quo zementiert, Israel strategisch unter Druck gerät und man mit dem iranischen Regime kein glaubhaftes Abkommen schließen kann.
Jan Solwyn ist Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institute for National Security Studies (INSS) an der Universität Tel Aviv. Zuvor war er 15 Jahre lang bei der Bundespolizei tätig. 2025 erschien sein Buch „An der Grenze“ über das Versagen der deutschen Migrationspolitik.
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