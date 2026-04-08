Eine Person baut ein Zelt in einem Innenraum ab, drei weitere Personen sitzen im Hintergrund. Foto.
Israelis bauen ihre Zelte in einem unterirdischen Schutzraum ab, nachdem die Waffenruhe verkündet wurde / picture alliance / ASSOCIATED PRESS | Ohad Zwigenberg

Waffenstillstand im Iran-Krieg „Die Iraner wussten, dass Trump seine Drohungen nicht wahrmachen würde“

Ein gestärkter Iran und Zweifel an der Strategie der USA: Sicherheitsexperte Jan Solwyn erklärt, warum der Waffenstillstand einen gefährlichen Status quo zementiert, Israel strategisch unter Druck gerät und man mit dem iranischen Regime kein glaubhaftes Abkommen schließen kann.

INTERVIEW MIT JAN SOLWYN am 8. April 2026

Ingo Way

Autoreninfo

Ingo Way ist Chef vom Dienst bei Cicero Online.

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Jan Solwyn ist Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institute for National Security Studies (INSS) an der Universität Tel Aviv. Zuvor war er 15 Jahre lang bei der Bundespolizei tätig. 2025 erschien sein Buch „An der Grenze“ über das Versagen der deutschen Migrationspolitik. 

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Wolfgang Borchardt | Mi., 8. April 2026 - 15:12

politischen Strategie Trumps. Es wäre allerdings klüger, dieses immer noch viel Aufregung generierende Mittel nicht so häufig anzuwenden, dass es nicht mehr glaubhaft wirkt.

Jan S. | Mi., 8. April 2026 - 15:18

Seltsam bei der ganzen Sache ist folgender Umstand: warum, wenn das Regime wirklich das ganze jüdische Volk qua Staatsräson vernichten will, ist der Iran eigentlich das einzige Land im gesamten Nahen und Mittleren Osten, in dem es eine jüdische Minderheit gibt, die ihre Religion sogar einigermaßen frei ausüben kann und die sogar per Gesetz mit Abgeordneten im iranischen Parlament vertreten ist?
In den arabischen Golfstaaten gibt es quasi keine Juden mehr.
Vielleicht kann man mir diesen Umstand erklären.
Wenn es sich wirklich um so ein schreckliches "Nazi- Regime" in Teheran handelt, warum radieren die eigentlich nicht die Juden im eigenen Land aus? Das passt nicht so ganz zusammen.
Dieser Konflikt hat nämlich nix mit Religion zu tun, sondern nur mit Macht- und Geopolitik, mit Hegemonial-Ansprüchen Israels und des Iran. Alles andere ist bloß rhetorisches Beiwerk.

Thomas Veit | Mi., 8. April 2026 - 16:42

großen Regime-Change geglaubt haben..., und daran Trump hätte einen Plan... ... /🤣 Sarkasmus

>> Egon Olsen hatte viellleicht einen Plan..., aber doch nicht der größte Feldherr aller Zeiten... ..., der macht soetwas 'live' - beautyful ever in the world!!, oder so... 😉

PS: dabei hätte Trump doch einfach seinen Freund Putina anrufen und fragen können, wie das denn heute so läuft mit den Blitzkriegen gegen haushoch untenlegene Gegner...?, oder einfach mich fragen... ... /Ironie

Stefan | Mi., 8. April 2026 - 19:00

Jemanden, der keine Ahnung von Kriegsführung hat, nennt man umgangssprachlich oft:
„Strategischer Analphabet“
„Salon-Stratege“ oder „Stammtisch-Stratege“
Ein Keyboard Rambo der nie die Enter Taste drückt oder
Luftnummer
Bluffer ohne Karten ...
Wie sollte man das alles bezeichnen ???

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