- „Das Regime fühlt sich heute unbesiegbar“
Militärisch schwer getroffen – und dennoch politisch gestärkt: Laut Sicherheitsexperte Hans-Jakob Schindler geht das iranische Regime mit einem Gefühl der Unverwundbarkeit aus dem Konflikt. Die USA hätten strategisch nachgegeben – mit Folgen für die gesamte Region und Europa.
Hans-Jakob Schindler ist Senior Director des Counter Extremism Project und ehemaliger Koordinator des ISIL-, Al-Qaida- und Taliban-Beobachtungsteams des UN-Sicherheitsrats. Darüber hinaus gehört er dem Beraterkreis des Bundesinnenministeriums zur Prävention und Bekämpfung von Islamismus an.
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