Regimenahe Demonstranten schwenken Nationalflaggen und die Flagge der libanesischen Hisbollah
Regimenahe Demonstranten schwenken Nationalflaggen und die Flagge der libanesischen Hisbollah / picture alliance / NurPhoto | Morteza Nikoubazl

Waffenruhe im Iran-Krieg „Das Regime fühlt sich heute unbesiegbar“

Militärisch schwer getroffen – und dennoch politisch gestärkt: Laut Sicherheitsexperte Hans-Jakob Schindler geht das iranische Regime mit einem Gefühl der Unverwundbarkeit aus dem Konflikt. Die USA hätten strategisch nachgegeben – mit Folgen für die gesamte Region und Europa.

INTERVIEW MIT HANS-JAKOB SCHINDLER am 9. April 2026

Clemens Traub

Autoreninfo

Clemens Traub ist Cicero-Redakteur. Zuletzt erschien von ihm das Buch „Future For Fridays?“ im Quadriga-Verlag (Bastei Lübbe).

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Hans-Jakob Schindler ist Senior Director des Counter Extremism Project und ehemaliger Koordinator des ISIL-, Al-Qaida- und Taliban-Beobachtungsteams des UN-Sicherheitsrats. Darüber hinaus gehört er dem Beraterkreis des Bundesinnenministeriums zur Prävention und Bekämpfung von Islamismus an.

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Markus Michaelis | Do., 9. April 2026 - 12:07

zu sein. Das iranische System, mit ausgetauschten Leuten, Gewinner. Die noch etwas langfristigere strategische Position von Iran ist mir aber nicht so klar: im eigenen Volk hat man zwar enormen national-religiösen Rückhalt, aber in der großen Masse ist man nicht beliebter geworden. Wenn man selber Richtung Atombombe geht, werden das weitere Staaten, auch direkte Konkurrenten Irans, auch tun. Die heroische Frontstellung gegen den Westen ist ein Auslaufmodell, weil der Westen von alleine seine Dominanzposition verliert. Was sonst hat Iran der Welt zu bieten, außer für alle Ärger zu machen?

In diesem Horizont halte ich die iranische Position für schwach. Welche Optionen hat man für diese Zukunft, wo Feindseligkeit gegen den Westen als Lebensinhalt nicht mehr ausreicht, Staaten drumherum prosperieren werden, die Welt sich weiterdreht? Auf ewig den religiös-nationalen Kämpfer geben? Das könnte sich als einzige Option auch als zu enge Sackgasse erweisen.

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