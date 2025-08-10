- Der einsame Kampf des Friedrich Merz
Am Sonntag hat Bundeskanzler Friedrich Merz seinen Plan verteidigt, Israel keine Waffen für einen Einsatz im Gazastreifen liefern zu wollen. Er beruft sich auf sein Gewissen. Doch es könnte auch etwas ganz anderes dahinterstecken.
Dieser Tage wirkt Friedrich Merz wie ein Getriebener. Er wollte Kanzler werden – unbedingt. Das merkte jeder, der vor der Bundestagswahl im Februar dieses Jahres mit ihm sprach. Und er wollte etwas bewegen, etwas verändern, das Land wieder in die richtige Richtung lenken, nachdem es nicht erst seit der Ampel-Regierung auf die schiefe Bahn geraten war. Fürsprecher und Kritiker streiten sich, ob seiner Motivation nun ehrbare oder egoistische Gefühle zugrunde liegen. Fakt ist: Es scheint alles nicht so zu funktionieren, wie Merz es sich vorstellt.
Die Migrationswende gestaltet sich schwieriger als erhofft, die groß angekündigte Wirtschaftswende blieb aus. Und trotz einer Rekordschuldenaufnahme von eintausend Milliarden Euro ist nicht genug Geld da, um selbst Kleinigkeiten wie eine Entlastung der Bürger bei der Stromsteuer zu finanzieren. Zudem musste die Union bereits einige Kröten schlucken, wie die geplante Ausweitung der Mütterrente und die sogenannte „Stabilisierung“ des Rentenniveaus, die über kurz oder lang zum Sargnagel für den deutschen Sozialstaat werden wird. Und zu allem Überfluss kam es durch die Posse um die Nominierung der SPD-Kandidatin Frauke Brosius-Gersdorf für das Bundesverfassungsgericht auch noch zu einem gewaltigen Koalitionskrach, den die Union wohl noch bitter bezahlen wird – ohne dafür irgendetwas Handfestes erhalten zu haben.
