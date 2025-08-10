Klingbeil Merz
Vize-Kanzler Lars Klingbeil und Bundeskanzler Friedrich Merz / picture alliance/dpa | Kay Nietfeld

Waffenlieferungen Der einsame Kampf des Friedrich Merz

Am Sonntag hat Bundeskanzler Friedrich Merz seinen Plan verteidigt, Israel keine Waffen für einen Einsatz im Gazastreifen liefern zu wollen. Er beruft sich auf sein Gewissen. Doch es könnte auch etwas ganz anderes dahinterstecken.

VON CARSTEN KORFMACHER am 10. August 2025 6 min

Autoreninfo

Carsten Korfmacher leitet das Ressort Kapital bei Cicero.

Dieser Tage wirkt Friedrich Merz wie ein Getriebener. Er wollte Kanzler werden – unbedingt. Das merkte jeder, der vor der Bundestagswahl im Februar dieses Jahres mit ihm sprach. Und er wollte etwas bewegen, etwas verändern, das Land wieder in die richtige Richtung lenken, nachdem es nicht erst seit der Ampel-Regierung auf die schiefe Bahn geraten war. Fürsprecher und Kritiker streiten sich, ob seiner Motivation nun ehrbare oder egoistische Gefühle zugrunde liegen. Fakt ist: Es scheint alles nicht so zu funktionieren, wie Merz es sich vorstellt.

Die Migrationswende gestaltet sich schwieriger als erhofft, die groß angekündigte Wirtschaftswende blieb aus. Und trotz einer Rekordschuldenaufnahme von eintausend Milliarden Euro ist nicht genug Geld da, um selbst Kleinigkeiten wie eine Entlastung der Bürger bei der Stromsteuer zu finanzieren. Zudem musste die Union bereits einige Kröten schlucken, wie die geplante Ausweitung der Mütterrente und die sogenannte „Stabilisierung“ des Rentenniveaus, die über kurz oder lang zum Sargnagel für den deutschen Sozialstaat werden wird. Und zu allem Überfluss kam es durch die Posse um die Nominierung der SPD-Kandidatin Frauke Brosius-Gersdorf für das Bundesverfassungsgericht auch noch zu einem gewaltigen Koalitionskrach, den die Union wohl noch bitter bezahlen wird – ohne dafür irgendetwas Handfestes erhalten zu haben.

Stefan | So., 10. August 2025 - 18:34

Alle diese Problematik müsste nicht sein, wenn Friedrich Merz seine Partei nicht an die Brandmauer gekettet hätte.
Vernünftige Politik zum Nutzen der Bevölkerung wäre dann möglich.
Jetzt muss sich der Kanzler vor einer 15% Splitterpartei bücken und sich von denen auch noch vorführen lassen.
Er hatte es selbst in der Hand, er hat sich selbst ins Aus geschossen.

Hans-Hasso Stamer | So., 10. August 2025 - 18:49

Die würde ich kategorisch ausschließen – spätestens seit "links ist vorbei", und der Aufhebung der auf allen Wahlkampfveranstaltungen beschworene Schuldenbremse in bisher beispiellose Höhen.
und seit der Zustimmung zu dem Trick, mit einem abgewählten Bundestag eine Verfassungsänderung durchzusetzen.

Nein, die Israel – Entscheidung war eine Morgengabe an die SPD, um den Bruch zu verhindern, wie es der Artikel beschreibt. Daran gibt es für mich keinerlei Zweifel.

Merz wollte seinen Allerwertestenr retten mit diesem Move, aber jetzt wird dieser dazu führen, dass er ihn verliert. Er sitzt in der Falle. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er noch einen Ausweg daraus findet.

Neuwahlen wären die letzte Chance, dass Links tatsächlich vorbeigeht. Denn Links hat die faktische Macht – in der Hälfte der CDU, in der SPD, in der Linken und bei den Grünen, im gesamten politischen Vorfeld, bei sämtlichen Medien, in der Justiz.

Eine linkssozialisierte Generation, an den Unis auf Linie gebracht.

Wolfgang Borchardt | So., 10. August 2025 - 20:07

SPD, mit einer weiteren Kandidatin für das BVerfG die Kommando rücken zu besetzen. Dann hat Herr Merz garnichts mehr zu sagen. Nach einer ggf. Neuwahl würden sich Links, Grün und SPD zusammenschließen, um "ihre" Demokratie zu retten. Fehler und mangelnde Konsequenz der CDU - ohnehin schon schuldbeladen durch ihre Politik - rächen sich. Herr Merz hatte möglicherweise hilfreiche Absichten, hat sich aber seine Aufpasser - die eigentlich die Wahl verloren hatten - selbst eingeladen. Keine guten Aussichten, weder für ihn selbst noch für die CDU. So geht es nur in eine Richtung konsequent weiter: nach links unten.

Sabine Lehmann | So., 10. August 2025 - 19:46

Im Vergleich zur Plage aus der Uckermark erschien mir der Friederich bislang eher harmlos....der Zauberlehrling von Mutti, allerdings als Mängelexemplar. Aber er holt auf.
Seine Strategie ist irgendwo zwischen überdimensionalen Fettnäpfchen und Vollkatastrophen biblischen Ausmaßes angesiedelt. Jetzt hilft nur noch ein Patronus-Zauber. Ansonsten wird Friedrich demnächst sein Dasein in Askaban fristen müssen, umgeben von lauter Dementoren, die ihn das Fürchten lehren.
In Gänze das Gegenteil von dem zu tun, was avisiert war, ist ja schon ein starkes Stück. Aber den globalen Frieden wie bei einer Partie Monopoly auf's Spiel zu setzen, als ginge es lediglich um eine Petitesse innerhalb einer "Freundschaft"(O-Ton Merz: "Das hält eine Freundschaft aus."), ist so dermaßen unterbelichtet, dass ich mir die detaillierte Bewertung dieses geistigen und politischen Totalausfalls erst wieder erlauben kann, wenn ich mir einen neuen Bademantel gekauft habe.....

Heinrich Dompfaff | So., 10. August 2025 - 20:06

Ich frage mich, oder vielleicht auch nicht, wie so jemand bei Blackrock Karriere machen konnte. Für das höchste Regierungsamt im Lande ist ein unsicher agierender Amateur nicht geeignet
Er soll die Vertrauensfrage stellen und den Weg für einen Menschen freimachen, der den Mut hat, sich für Deutschland nötigenfalls zu opfern
Fritze Langnase kann es nicht, da hatte Mutti M ausnahmsweise mal recht

Günter Johannsen | So., 10. August 2025 - 20:08

„Selbstaufgabe und Unterwerfung“ würde ich einen Artikel zu diesem Thema überschreiben. Ich bin entsetzt und sehr enttäuscht! Der gegenwärtige Bundeskanzler Friedrich Merz ist jetzt bei mehreren essentiellen Themen gegenüber der SPD eingeknickt. Aber hier wurde ein zu recht bestehendes Tabu gebrochen! Ich frage mich: wer ist jetzt eigentlich der Bundeskanzler: Merz (CDU), oder Klingbeil (SPD)? Die „Jüdische Allgemeinde“ titelt dazu „Die Staatsräson ist tot“! Mit diesem Alleingang des Kanzlers wurden die Mullahs des Iran, die Hamas-Terrororganisation, alle Judenhassenden Islamisten und linke Antisemiten belohnt und bestärkt. Große Teile der CDU und die gesamte CSU wurden von Friedrich Merz nicht einbezogen, was wohl auch innerhalb von CDU/CSU berechtigte Auseinandersetzungen bringen wird.
Ich schäme mich für diese peinlich-dümmliche, undemokratisch-einsame Entscheidung eines CDU-Kanzlers, der es hätte besser wissen müssen!

Elisa Laubeth | So., 10. August 2025 - 20:17

Wer glaubte, deutsche Außenpolitik könne nach der Ampel nicht noch schlechter werden, der irrte gewaltig. Wobei diese fatale Entscheidung wohl eher innenpolitisch motiviert war, wie Nethanjahu richtig bemerkt.Ein schwacher Kanzler ist erneut vor der SPD,den linken Medien und dem antisemitischen Mob auf den Strassen eingeknickt.
Weder Merz noch seine Berater, an deren Kompetenz man allmählich zweifelt, erkennen, dass die SPD gar nicht konstruktiv sein will. Der nächste Grund für Streit kommt bestimmt. Das Ziel der SPD ist eine Rotgrünrote Regierung. Es ist erschreckend wie wenig machttaktisches Geschick in der CDU noch vorhanden ist. Man stolpert von einem Missgeschick zum nächsten, tappt in linke Fallen (BVG!),rudert zurück, während die SPD ihre Agenda in Sachen Rente und Bürgergeld durchzieht. Die SPD steht nicht mehr an der Seite Israels. Dessen Unterstützung ist in der CDU jedoch weithin Konsens. Allmählich wird es gefährlich für Merz. Wenn die Partei sich abwendet isch over

H. Stellbrink | So., 10. August 2025 - 20:19

Die Kanzlerschaft des Herrn Merz hat nur ein Ziel: Kanzler bleiben. Er muss seiner Erzfeindin Merkel zeigen, dass er es auch kann, aber - wie Merkel schon sagte - er kann es einfach nicht. Zu beliebig sind seine Positionen, zu sehr hat er sich eingebrandmauert, um noch Politik machen zu können, die dem Wunsch der Wählerschaft entspricht. Mit der zu erwartenden Zustimmung zu zwei radikal linken neuen Verfassungsrichtern wird er die Festlegung auf eine linksgrüne Republik festigen. In jedem Punkt ist er bereit, jede Position sofort aus parteipolitischen Gründen zu räumen. Häuptling Silberzunge, der allerdings mit gespaltener Zunge spricht. Dass er Israel taktische Vorgaben bei seinem Kampf gegen die Hamas-Mörder und zur Befreiung der teils deutschen Geiseln machen will, ist vermessen. Das sollten Erwachsene entscheiden, während Deutschland vor allem eines sein muss: Verlässlich.
Merz ist ein großer Zerstörer, ganz in der Merkelschen Tradition. Unser Land hätte Besseres verdient.

