Blick auf den nördlichen Gazastreifen
Blick auf den nördlichen Gazastreifen / Foto: dpa

Vorboten des Niedergangs Das imperiale Israel

Im Moment der größten Machtentfaltung zeigen sich oft schon die Vorboten künftigen Niedergangs. Jeder Triumph bringt neue Gegner hervor, lässt alte Bündnisse zerbrechen und mobilisiert die Kräfte , die sich der Dominanz entgegenstellen.

VON GUIDO STEINBERG am 11. April 2026 16 min

Autoreninfo

Dr. Guido Steinberg ist Islamwissenschaftler und forscht bei der Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin zum Nahen Osten, Islamismus und islamistischem Terrorismus.

 

 

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Vieles spricht dafür, dass der Krieg Israels und der USA gegen die Islamische Republik Iran im Frühjahr 2026 zu einem Epochendatum in der Geschichte des Nahen Ostens wird, das in seiner Bedeutung den Kriegen von 1967, 1991 und 2003 in nichts nachsteht. Ein Ergebnis wird sein, dass Israel aus dem Konflikt als stärkste und beherrschende Militärmacht des Nahen Ostens hervorgehen wird. Danach sah es noch vor etwas mehr als zwei Jahren nicht aus, als die Terrororganisation Hamas Israel angriff, 1200 Menschen tötete und 250 als Geiseln in den Gazastreifen verschleppte

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Hans Süßenguth-Großmann | Sa., 11. April 2026 - 19:26

mit Sparta verglichen und hat aber übersehen, dass nach dem endgültigen Sieg über Athen, mit Theben der lachende Dritte bereitstand der beide Streithähne kassierte. Ein Streitpunkt zwischen Israel und der Türkei wird sich schon in Syrien zeigen, wo Israel Ansprüche über dessen Bewaffnung erhebt, die für Islamisten in der Türkei und Saudi Arabien nicht akzeptabel sind.
Die Schäden in den Golfstaaten hat zwar der Iran verursacht, aber den Krieg hat Israel, ohne ihre Zustimmung angefangen. Echte Freund macht man sich so nicht.

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