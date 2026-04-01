- Das imperiale Israel
Im Moment der größten Machtentfaltung zeigen sich oft schon die Vorboten künftigen Niedergangs. Jeder Triumph bringt neue Gegner hervor, lässt alte Bündnisse zerbrechen und mobilisiert die Kräfte , die sich der Dominanz entgegenstellen.
Vieles spricht dafür, dass der Krieg Israels und der USA gegen die Islamische Republik Iran im Frühjahr 2026 zu einem Epochendatum in der Geschichte des Nahen Ostens wird, das in seiner Bedeutung den Kriegen von 1967, 1991 und 2003 in nichts nachsteht. Ein Ergebnis wird sein, dass Israel aus dem Konflikt als stärkste und beherrschende Militärmacht des Nahen Ostens hervorgehen wird. Danach sah es noch vor etwas mehr als zwei Jahren nicht aus, als die Terrororganisation Hamas Israel angriff, 1200 Menschen tötete und 250 als Geiseln in den Gazastreifen verschleppte.
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