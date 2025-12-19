- Deutschland muss sich auf ein hartes geopolitisches Jahr einstellen
Deutschland ist die stärkste Wirtschaftsmacht Europas. Aber gerade deshalb treffen uns die aktuellen disruptiven außenpolitischen und geoökonomischen Veränderungen besonders hart. Leider sind die Aussichten für 2026 nicht weniger düster.
Unter grauem Himmel beantworten Experten im Berlin vor der Jahreswende sorgenvolle Fragen: Wie geht es jetzt mit der Ukraine weiter? Kann auf transatlantische Solidarität gerechnet werden, wenn Milliardäre die US-Politik gestalten? Führt Putins Weg über die Ukraine hinaus zum Krieg? Wird Chinas Innovationsstärke noch mehr Märkte erobern und beherrschen? Der Ministerialbeamte des Auswärtigen Amts wägt seine Antworten sorgfältig ab: „Herausfordernd“ seien die internationalen Rahmenbedingungen deutscher Politik im kommenden Jahr. Aber in der Ukraine öffne sich nach den Berliner Gesprächen die Tür zum Beginn eines Friedensprozesses.
-
Monatsabo (im 1. Monat) 2,00 €Das Abo kann jederzeit mit einer Frist von 7 Tagen zum Ende des Bezugzeitraums gekündigt werden.
Der erste Monat kostet 2,00 €, danach 9,80 €/Monat.