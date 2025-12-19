Geopolitik
Deutschland muss seine nächsten Züge gut durchdenken / Illustration:bek/chatgpt

Außen- und sicherheitspolitischer Ausblick Deutschland muss sich auf ein hartes geopolitisches Jahr einstellen

Deutschland ist die stärkste Wirtschaftsmacht Europas. Aber gerade deshalb treffen uns die aktuellen disruptiven außenpolitischen und geoökonomischen Veränderungen besonders hart. Leider sind die Aussichten für 2026 nicht weniger düster.

VON HANS-ULRICH SEIDT am 2. Januar 2026 10 min

Autoreninfo

Hans-Ulrich Seidt war deutscher Botschafter in Afghanistan (2006–2008) und in Südkorea (2009–2012). Er war von 2014 bis 2017 Chefinspekteur des Auswärtigen Amts und leitete von 2012 bis 2014 die Abteilung für Auswärtige Kulturpolitik und Kommunikation des AA in Berlin. Aktuell ist er Fellow des Liechtenstein Institute on Self-Determination der Princeton University und Stiftungsbeirat des Schweizer Afghanistan Instituts/Bibliotheca Afghanica.

So erreichen Sie Hans-Ulrich Seidt:

Zur Artikelübersicht

Unter grauem Himmel beantworten Experten im Berlin vor der Jahreswende sorgenvolle Fragen: Wie geht es jetzt mit der Ukraine weiter? Kann auf transatlantische Solidarität gerechnet werden, wenn Milliardäre die US-Politik gestalten? Führt Putins Weg über die Ukraine hinaus zum Krieg? Wird Chinas Innovationsstärke noch mehr Märkte erobern und beherrschen? Der Ministerialbeamte des Auswärtigen Amts wägt seine Antworten sorgfältig ab: „Herausfordernd“ seien die internationalen Rahmenbedingungen deutscher Politik im kommenden Jahr. Aber in der Ukraine öffne sich nach den Berliner Gesprächen die Tür zum Beginn eines Friedensprozesses.

Cicero Plus

Ohne Abo Lesen

Mit tiun erhalten Sie uneingeschränkten Zugriff auf alle Cicero Plus Inhalte. Dabei zahlen Sie nur so lange Sie lesen – ganz ohne Abo.

Mehr lesen über

Liebe Leserinnen und Leser,
wir freuen uns über eine konstruktive Debatte. Bitte achten Sie auf eine sachliche Diskussion. Die Redaktion behält sich vor, Kommentare mit unsachlichen Inhalten zu löschen. Kommentare, die Links zu externen Webseiten enthalten, veröffentlichen wir grundsätzlich nicht. Um die Freischaltung kümmert sich die Onlineredaktion von Montag bis Freitag von 9 bis 18 Uhr. Wir bitten um Geduld, sollte die Freischaltung etwas dauern. Am Wochenende werden Forumsbeiträge nur eingeschränkt veröffentlicht. Nach zwei Tagen wird die Debatte geschlossen. Wir danken für Ihr Verständnis.

Wolfgang Borchardt | Fr., 2. Januar 2026 - 10:11

täglich verwundert: Wie die vermeintlich stärkste Wirtschaftsmacht Europas beinahe täglich durch politische Entscheidungen erodiert, die - mit auffälliger Konsequenz - Pragmatismus und Sachdienlichkeit vermeiden, um Ideologien und Prognosen zu folgen.

IngoFrank | Fr., 2. Januar 2026 - 10:19

die stärkste Wirtschaftsmacht Europas“ bringt mich in Wallung & erzeugt Blutdruck ….
Buntland w a r vor langer Zeit ein wohlhabendes Land & die führende Wirtschaftsmacht in Europa ….. Bis, ja bis die grün roten Ideologen mit einer unfähigen CDU Kanzlerin gemeinsam das alles zerstörten was eine Wirtschaftsmacht braucht. Wir brauchen (fast) keine Geisteswissenschaftler sondern gut ausgebildete Ingenieure von denen die wenigen
die noch da waren in andere Länder ausgewandert sind. Wir benötigen eine EU & Staatsreform mit rigorosem Bürokratieabbau und einen Staat der Rahmenbedingungen schafft, statt immer mehr Regularien zu erfinden. Wer in Wohlstand leben will, muss dafür „länger“ dh über 40 Std./Woche arbeiten und auf einige Feiertage verzichten statt um Renteneintrittsalter zu diskutieren !
Die Staatsquote als Unproduktivste Arbeit überhaupt, muss von den derzeit 50% mindestens um 1/3 bis 1/2 gesenkt werden
Abschaffung der Vollalimentierung unserer „Gäste“ uvm.
MfG a d Erfurter Rep.

Ernst-Günther Konrad | Fr., 2. Januar 2026 - 10:47

* Gibt es in Deutschland und Europa noch Persönlichkeiten oder Personengruppen, die strategische Orientierung geben und Führungsverantwortung übernehmen können?* Derzeit nein, allenfalls Orban, aber den will man ja ausgrenzen. Die europäischen Marionetten als Präsidenten und Kanzler sind alle derzeit nur darauf bedacht, sich in ihren Ämtern zu halten. Ich weiß nicht, woher sie die Überzeugung nehmen, Deutschland sei noch immer die stärkste Wirtschaftsmacht. Das sehe ich nicht mehr. Und das Jahr 2026 wird für meine These jede Menge Beweise liefern, so man sie in den Msm und den ÖRR nicht wie gewohnt framt, verschweigt oder anpasst. Und geopolitisch ist der Zug für uns Deutsche erstmal abgefahren, solange ein Merz und ein Wadephul und ein Großteil der deutschen Politiker bereit sind, sich es mit allen zu verscherzen. China, Russland und USA, mit allen liegt man im Clinch, jedem will man erklären, was sie zu tun und zu lassen haben. EU und Deutschland ist out, die braucht niemand mehr.

Karl-Heinz Weiß | Fr., 2. Januar 2026 - 11:41

So klar formulierte Prognosen genießen Seltenheitswert, deshalb besten Dank. Allerdings wird der Akteur China weitgehend ausgeblendet. Den "Testlauf " Taiwan will Präsident Xi offenbar noch in seiner Amtszeit durchführen, und dank der schon 1973 von Präsident Nixon anerkannten Ein-China-Politik hat er dafür gute Argumente. Den fernöstlichen Teil der Russischen Föderation wird er nicht weiterhin Putin-Land mit seinen 150 Millionen Einwohnern überlassen.
Russlands künftige Rolle im "Rest"-Europa mit 500 Millionen Einwohnern (einschließlich UK) hat Putin gründlich vermasselt. Für eine "Teile und herrsche"-Politik a la Trump sind seine Möglichkeiten zu begrenzt.

Urban Will | Fr., 2. Januar 2026 - 12:17

keiten müssten zuerst mal feststellen, dass die EU in ihrer derzeitigen Verfassung gescheitert ist. Ein Bürokratenmonster, dass Milliarden frisst, von einer Irren geführt wird und mit sich mit geisteskranken Entscheidungen seiner wirtschaftlichen Stärke und kulturellen Wurzeln selbst beraubt. Da ist nichts mehr zu retten, da helfen nur die Wähler und ich hoffe, dass D und F als mächtigste Staaten bald Regierungen haben, die diesem Spuk ein Ende setzen.
Die Geschichte endet nicht und ich glaube, im Laufe der nächsten Jahrzehnte werden sich Europas Staaten als Staatenbund mit Russland zusammenschließen und neben USA und China den dritten starken Verbund bilden. Die Zeit der USA als einzige Weltmacht geht dahin, das wissen die selber, sie können es sich finaziell eh längst nicht mehr leisten.
Aber: erst müssen diese geisteskranken Regierungen in D und anderswo weg und die EU in dieser Form verschwinden.
Man vergesse nie, Russland gehört zu Europa und Putin wollte einst da auch hin.

Nutzen Sie als Cicero Plus Abonnent gerne unsere Kommentarfunktion.

Sie haben noch keinen Cicero Plus Account? Registrieren Sie sich hier.