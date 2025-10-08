Vor Misstrauensvotum im Europaparlament - Von der Leyen verliert an Rückhalt – selbst bei Kanzler Merz

Rechte und linke Parteien stellen Misstrauensanträge gegen Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen – aus ganz unterschiedlichen Gründen. Die Parteien der Mitte werden sich bei der Abstimmung wohl hinter sie stellen, aber auch bei ihnen wächst der Unmut über von der Leyens Politik.