- Von der Leyen verliert an Rückhalt – selbst bei Kanzler Merz
Rechte und linke Parteien stellen Misstrauensanträge gegen Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen – aus ganz unterschiedlichen Gründen. Die Parteien der Mitte werden sich bei der Abstimmung wohl hinter sie stellen, aber auch bei ihnen wächst der Unmut über von der Leyens Politik.
Wenn es um ihren Job geht, versteht EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen keinen Spaß. Ihre Gegner im Europaparlament würden den Interessen des russischen Präsidenten Wladimir Putin dienen, behauptete von der Leyen bei einer hitzigen Aussprache in Straßburg. „Die Wahrheit ist: Unsere Gegner sind nicht nur bereit, jede Spaltung auszunutzen – sie schüren diese Spaltungen aktiv“, sagte die CDU-Politikerin mit Blick auf zwei Misstrauensvoten, die linke und rechte Politiker eingebracht haben. Sie stehen am Donnerstag zur Abstimmung.
Ähnlich hart hat sie schon im Juli argumentiert, als rechtskonservative Politiker ein erstes, vergebliches, Misstrauensvotum angestrengt hatten. Beweise für die angebliche Einmischung Putins in die Parlamentsarbeit ist die EU-Chefin bisher allerdings schuldig geblieben. Der Nachweis dürfte auch schwerfallen, denn die neuen Vertrauensfragen werden vor allem mit von der Leyens eigener Arbeit begründet. Die Parlamentsfraktion der „Patrioten für Europa“ (die AfD ist nicht dabei) wirft ihr eine verfehlte Klimapolitik und den Verfall der Wettbewerbsfähigkeit in Europa vor.
