- Bleibt Trump standfest gegen Putin?
Die Ukraine und ihre europäischen Verbündeten fürchten vor dem Treffen Trumps mit Putin ein „zweites Jalta“. Dort hatte 1945 der damalige US-Präsident Roosevelt dem Sowjet-Herrscher Stalin Osteuropa überlassen.
Nicht nur in Kiew, sondern auch in den Hauptstädten wohl sämtlicher europäischer Nato-Staaten herrscht Aufregung. Wird Donald Trump den Schmeicheleien Wladimir Putin bei dem für Freitag angesetzten Treffen beider in Alaska erliegen und einem „Deal“ zu Lasten der Ukrainer zustimmen? Die Europäer hat Trump vor der Vereinbarung über das Treffen nicht konsultiert, den ukrainischen Präsidenten Wolydymyr Selenskyj will Putin nicht dabei haben.
Für nicht geringe Verwirrung sorgte Trumps Sondergesandte Steve Witkoff, ein Immobilienhändler ohne diplomatische Erfahrung, der in der vergangenen Woche zum sechsten Mal im Kreml bei Putin war, um über Wege zu einer Waffenruhe zu verhandeln. Unter Berufung auf Witkoff verkündete Trump euphorisch, es werde einen Gebietstausch geben, der den Konflikt beenden solle.
