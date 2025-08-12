Donald Trump
US-Präsident Donald Trump im Weißen Haus, 11.08.2025 / picture alliance / ASSOCIATED PRESS | Mark Schiefelbein

Vor dem Gipfeltreffen in Alaska Bleibt Trump standfest gegen Putin?

Die Ukraine und ihre europäischen Verbündeten fürchten vor dem Treffen Trumps mit Putin ein „zweites Jalta“. Dort hatte 1945 der damalige US-Präsident Roosevelt dem Sowjet-Herrscher Stalin Osteuropa überlassen.

VON THOMAS URBAN am 12. August 2025 10 min

Thomas Urban

Autoreninfo

Thomas Urban ist Journalist und Sachbuchautor. Er war Korrespondent in Warschau, Moskau und Kiew. Zuletzt von ihm erschienen: „Lexikon für Putin-Versteher“.

So erreichen Sie Thomas Urban:

Zur Artikelübersicht

Nicht nur in Kiew, sondern auch in den Hauptstädten wohl sämtlicher europäischer Nato-Staaten herrscht Aufregung. Wird Donald Trump den Schmeicheleien Wladimir Putin bei dem für Freitag angesetzten Treffen beider in Alaska erliegen und einem „Deal“ zu Lasten der Ukrainer zustimmen? Die Europäer hat Trump vor der Vereinbarung über das Treffen nicht konsultiert, den ukrainischen Präsidenten Wolydymyr Selenskyj will Putin nicht dabei haben.

Für nicht geringe Verwirrung sorgte Trumps Sondergesandte Steve Witkoff, ein Immobilienhändler ohne diplomatische Erfahrung, der in der vergangenen Woche zum sechsten Mal im Kreml bei Putin war, um über Wege zu einer Waffenruhe zu verhandeln. Unter Berufung auf Witkoff verkündete Trump euphorisch, es werde einen Gebietstausch geben, der den Konflikt beenden solle. 

Cicero Plus

Ohne Abo Lesen

Mit tiun erhalten Sie uneingeschränkten Zugriff auf alle Cicero Plus Inhalte. Dabei zahlen Sie nur so lange Sie lesen – ganz ohne Abo.

Mehr lesen über

Liebe Leserinnen und Leser,
wir freuen uns über eine konstruktive Debatte. Bitte achten Sie auf eine sachliche Diskussion. Die Redaktion behält sich vor, Kommentare mit unsachlichen Inhalten zu löschen. Kommentare, die Links zu externen Webseiten enthalten, veröffentlichen wir grundsätzlich nicht. Um die Freischaltung kümmert sich die Onlineredaktion von Montag bis Freitag von 9 bis 18 Uhr. Wir bitten um Geduld, sollte die Freischaltung etwas dauern. Am Wochenende werden Forumsbeiträge nur eingeschränkt veröffentlicht. Nach zwei Tagen wird die Debatte geschlossen. Wir danken für Ihr Verständnis.

Urban Will | Di., 12. August 2025 - 10:33

den Krieg gewinnt. So war es schon immer. Und wenn es nicht Putin sein soll, der ihn gewinnt, müssten die USA so viele Waffen liefern, dass auch sie in Schwierigkeiten kommen, weil sie nicht so dumm sind wie die Europäer, v.a. die Deutschen, so viel zu liefern, dass sie selbst nicht mehr verteidigungsfähig sind. Und da die Europäer zudem noch so dumm sind, für die US-Waffen zu zahlen, müssten noch viele Milliarden mehr aufgebracht werden, wieder v.a. durch die dummen Deutschen, denen ihr Land derzeit finanziell zusammenbricht. Auch dies wegen ihrer Dummheit.
Man sieht: bei so viel Dummheit wird das alles nichts mit den Hoffnungen, Putin wird hier als Verlierer raus gehen, zumal er mit China den starken Partner hat.
Alaska wird nicht viel bringen, außer Putin bekommt seinen Willen. Ansonsten werden die Russen weiter vorrücken und Fakten schaffen. Und Trump, dem ganz Europa sowieso recht egal ist – was ich voll verstehe – wird irgendwann das abnicken, was Putin ihm vorlegt.

"Putin wird als Verlierer rausgehen" - das kann wohl nicht stimmen, weil Sie sich im Folgetext widersprechen. Bloß ein Schreibfehler oder ein Spiel, um den Gegner zu verwirren? Ansonsten sind wir uns bis auf diesen Lapsus wieder völlig einig. Vielleicht gibt Trump den Russen sogar noch Alaska zurück. Ha, ha, ha

Klaus Funke | Di., 12. August 2025 - 11:17

Es ist doch offenkundig, dass den Westeuropäern und dem Merz-Deutschland die ganze Richtung nicht passt. Man würde am liebsten noch weiter Krieg führen, in der idiotischen Anmutung damit Russland zu schwächen. Die Russophobie ist wie eine Krankheit und Merz ist davon besonders befallen. Bei ihm spielt auch noch eine familiäre Komponente eine Rolle. Er hat den Russenhass von seinem Großvater geerbt, der an der Ostfront vergeblich den Helden spielte. Ein trauriges historisches Verständnis. Merz will ja noch nicht einmal mit Putin sprechen. Lieber organisiert er einen Gegengipfel. Wie dumm kann man sein. Sollte durch solche Spielchen der Alaska-Gipfel platzen, wird Russland die Ukraine in einem Vierteljahr plattmachen. Den folgenden "Frieden" bezahlen wir dann. Das ist Merz-Politik ohne Sinn und Verstand. Merz ist noch schlimmer als Scholz und Merkel zusammen. Er wird uns außenpolitisch endgültig an den Katzentisch bringen. Chrupalla hatte recht, wir werden alles bezahlen. Und Putin lacht

Hans Süßenguth-Großmann | Di., 12. August 2025 - 11:24

ein Scheitern der Gespräche nützen, wenn die UA keinerlei Gebietsabtretung will. Dann geht der Krieg weiter, ohne US Unterstützung, und die gewünschten Gebiete gehen, faktisch an Russland.
Den Optimismus bezüglich des Wiederaufbaus der UA kann man nur in Brüssel haben. Dazu wäre ein neuer Marschall Plan erforderlich, dessen Finanzierung, dann doch für die vorrangig den Wiederaufbau der EU gebraucht werden würde. Die demokratischen Mehrheiten für die unverbrüchliche Freundschaft mit der UA sind mE .mehr Wunschvorstellungen als Realität.
Der ganze Krieg in der UA ist ein riesiger Flop unserer herrschenden Eliten, die mehr Größenwahn als Kompetenz haben. ("Wir werden Russland ruinieren" Baerbock 22)

Nutzen Sie als Cicero Plus Abonnent gerne unsere Kommentarfunktion.

Sie haben noch keinen Cicero Plus Account? Registrieren Sie sich hier.