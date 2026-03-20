- Putins Russland testet einen Namen
Was auf prorussischen Kanälen wie eine Groteske wirkt, ist in Wahrheit eine präzise gesetzte Provokation. Die „Volksrepublik Narva“ existiert nicht. Aber als Szenario wirkt sie bereits. Denn die russische Bedrohung besteht nicht erst dort, wo Panzer rollen.
Im Westen wurde Russland lange als berechenbare Macht im Rahmen einer im Kern stabilen europäischen Ordnung behandelt, obwohl der Kreml diese Ordnung längst systematisch infrage stellte. Spätestens seit Georgien 2008, der Krim-Annexion 2014 und dem Krieg gegen die Ukraine hätte klar sein müssen, dass Moskau bereit ist, Grenzen mit Gewalt zu verschieben und politische Mehrdeutigkeit strategisch zu nutzen. Unterschätzt wurde dabei nicht nur die militärische Gefahr, sondern auch die Wirksamkeit hybrider Instrumente: Desinformation, Einschüchterung, Einflussoperationen, Energieabhängigkeit und die gezielte Ausnutzung gesellschaftlicher Bruchlinien.
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