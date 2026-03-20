Narwa
Russische Soldaten in Moskau / picture alliance / ZUMAPRESS.com | Sergei Fadeichev

Volksrepublik Narva Putins Russland testet einen Namen

Was auf prorussischen Kanälen wie eine Groteske wirkt, ist in Wahrheit eine präzise gesetzte Provokation. Die „Volksrepublik Narva“ existiert nicht. Aber als Szenario wirkt sie bereits. Denn die russische Bedrohung besteht nicht erst dort, wo Panzer rollen.

VON FLORIAN HARTLEB am 20. März 2026 6 min

Florian Hartleb

Autoreninfo

Dr. Florian Hartleb ist Professor für International Relations an der Modul-Universität Wien sowie Autor des im Herbst 2025 erschienenen Buchs „Teenager-Terroristen. Wie unsere Kinder radikalisiert werden – und wie wir sie schützen können“.

 

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Im Westen wurde Russland lange als berechenbare Macht im Rahmen einer im Kern stabilen europäischen Ordnung behandelt, obwohl der Kreml diese Ordnung längst systematisch infrage stellte. Spätestens seit Georgien 2008, der Krim-Annexion 2014 und dem Krieg gegen die Ukraine hätte klar sein müssen, dass Moskau bereit ist, Grenzen mit Gewalt zu verschieben und politische Mehrdeutigkeit strategisch zu nutzen. Unterschätzt wurde dabei nicht nur die militärische Gefahr, sondern auch die Wirksamkeit hybrider Instrumente: Desinformation, Einschüchterung, Einflussoperationen, Energieabhängigkeit und die gezielte Ausnutzung gesellschaftlicher Bruchlinien.

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Jens Böhme | Fr., 20. März 2026 - 15:10

Vereinigte Staaten von Kaliningrad, Islamische Republik Wolgograd - Die Konterrevolution in Russland wird furchtbar sein.

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