Die Vereinten Nationen
Die Vereinten Nationen in ihrer heutigen Verfasstheit sind eine knallharte Architektur von Macht und Interessen / Illustration: Alexander Glandien

Völkerrecht Die Welt als Villa Kunterbunt

In Deutschland herrscht der feste Glaube an das Völkerrecht. Tatsächlich geht es bei dieser Institution aber vor allem um Interessenpolitik in aufwendiger Verkleidung. Mit Weltfremdheit und gutem Willen allein lässt sich der „Bösartigkeit der menschlichen Natur“ jedenfalls nichts entgegensetzen.

VON MATHIAS BRODKORB am 14. August 2025 15 min

Porträt Mathias Brodkorb

Autoreninfo

Mathias Brodkorb ist Cicero-Autor und war Kultus- und Finanzminister des Landes Mecklenburg-Vorpommern. Er gehört der SPD an.

So erreichen Sie Mathias Brodkorb:

Zur Artikelübersicht

Das Völkerrecht ist tot. Diesen Eindruck jedenfalls kann man gewinnen, wenn man dem Professor für Völkerrecht Christoph Safferling in einem Podcast der Süddeutschen Zeitung zuhört: Der Angriff Israels auf den Iran? Völkerrechtswidrig. Irans Antwort? Völkerrechtswidrig. Die Bombardierung iranischer Atomanlagen durch die USA? Völkerrechtswidrig. Der Angriff der Hamas auf Israel? Völkerrechtswidrig. Die Art und Weise, wie Israel sein Recht auf Selbstverteidigung gegenüber Gaza mitunter wahrnimmt? Ebenfalls völkerrechtswidrig. Vom Angriff Russlands auf die Ukraine ganz zu schweigen …

Damit ist die moralische und politische Debatte aber nicht schon beendet, sondern hat gerade erst begonnen. Darauf machte der Politikwissenschaftler Carlo Masala in einem Beitrag für die Wochenzeitung Die Zeit aufmerksam. Auch er erklärte darin den Angriff Israels auf den Iran klipp und klar für „völkerrechtlich illegal“. Jedoch verwies er zugleich auf die aus seiner Sicht dennoch bestehende „politische Legitimität des israelischen Vorgehens“. Aber kann ein Verstoß gegen das Völkerrecht dennoch „legitim“ sein? Weil große Teile der „deutschen außenpolitischen Elite“ zur Unterscheidung zwischen Legalität und Legitimität bis heute nicht fähig seien, so Masala, seien sie „noch immer nicht weltpolitikfähig: Sie verharren in einem miefigen selbstreferenziellen Provinzialismus, dem es um deutsche Identität und deutsche Prinzipien geht (…).“

Cicero Plus

Ohne Abo Lesen

Mit tiun erhalten Sie uneingeschränkten Zugriff auf alle Cicero Plus Inhalte. Dabei zahlen Sie nur so lange Sie lesen – ganz ohne Abo.

Mehr lesen über

Liebe Leserinnen und Leser,
wir freuen uns über eine konstruktive Debatte. Bitte achten Sie auf eine sachliche Diskussion. Die Redaktion behält sich vor, Kommentare mit unsachlichen Inhalten zu löschen. Kommentare, die Links zu externen Webseiten enthalten, veröffentlichen wir grundsätzlich nicht. Um die Freischaltung kümmert sich die Onlineredaktion von Montag bis Freitag von 9 bis 18 Uhr. Wir bitten um Geduld, sollte die Freischaltung etwas dauern. Am Wochenende werden Forumsbeiträge nur eingeschränkt veröffentlicht. Nach zwei Tagen wird die Debatte geschlossen. Wir danken für Ihr Verständnis.

Markus Michaelis | Do., 14. August 2025 - 16:58

Danke Herr Brodkorb - diese Diskussion ist für Deutschland aus meiner Sicht überfällig. Das Völkerrecht ist nicht schlecht, hat aber mehrere Probleme, um es blind heilig zu sprechen. Eins ist, dass Recht auch Macht braucht dieses durchzusetzen. Solche Macht kann auch missbraucht werden - wie würde man das schützen? Dann das Problem jedes Rechts: es sind starre Normen, um Klarheit zu schaffen. Der Preis dafür ist, dass die Starrheit oft anderen Zielen im Weg steht: Recht kann Menschenrechten, Klimaschutz, irgendwas auch im Weg stehen. Dann das Problem: was ist das richtige Recht, wer legt es fest. Ich würde Kant auch mehr kritisieren. Ich verstehe ihn nicht, oder er hat einen zu naiven Moralbegriff.

Das größte Problem des (deutsch verstandenen) Völkerrechts ist, dass es die eine Wahrheit für das eine, richtige Menschsein nicht gibt. Wir brauchen Politiker, die damit umgehen können - nicht rein werteorientierte, die nur noch fassungslos sind, wenn jemand nicht ihre Werte vertritt.

Sind gegen so einige Verbrecher wider das Völkerrecht nicht bezüglich dessen einige Haftbefehle ausgestellt und werden sowieso nicht vollzogen ???
Meines Erachtens gilt nur das Völkerrecht, wenn's dem Westen nützt, oder nicht ???
Kommt halt drauf an wer da den Moralapostel spielt, ob nun ein Staat im Herzen Afrikas oder Südamerikas, oder die Länder mit der amerikanischen Wertevorstellung. 😉

Ingofrank | Do., 14. August 2025 - 17:16

Wenn ich mich recht erinnere an unsere fesche Tramoline & Außenministerin erinnere und die Diskussion ihres „Studiums“ vom Völkerrecht. Wenn ich mich recht erinnere ist das „Völkerrecht“ eine Unter-, Unter- Kategorie in der Rechtswissenschafft …,
Ein „Völkerrecht“ etablieren zu wollen ist genau so hirnrissig wie ein „internationaler Gerichtshof“ mit der Ausstellung entsprechender Haftbefehle ….. an die sich kein Saat hält, besser gesagt keiner halten will.. ich bin kein „Völkerrechtler“ aber Alaska wurde von den USA vom russischen Zaren abkekauft und gehört zu Amerika . Soll Trump Putin etwa „gefangen“ nehmen ? Lächerlich, nur noch lächerlich.
Mit besten Grüßen aus der Erfurter Republik

Christoph Kuhlmann | Do., 14. August 2025 - 17:18

Das ist doch absurd. Hin und wieder trifft es den staatlichen Massenmörder eines machtlosen Landes.

Heidemarie Heim | Do., 14. August 2025 - 17:48

Außer das sich seit der Steinzeit bis dato wohl nicht viel entwickelt hat was den Begriff eines wahrhaft funktionalen Völkerrechts rechtfertigt. Denn wenn ich mir nicht nur die zivilisatorischen Rückfälle anhand zwar "bestenfalls verurteilter" aber nicht verhinderter Kriegshandlungen weltweit betrachte, sondern allein die Tatsache, dass eines der ständigen Mitglieder auf alle jemals gemachten Verträge, Regeln und das Völkerrecht selbst pfeift, und keiner Anstalten macht diesem Mitglied der hehren Runde die Mitgliedschaft zu kündigen, lautet mein persönliches Fazit wie folgt:
Der mit der seit Urzeiten größten Keule schafft nach wie vor Fakten. Nur das der heutige Faktenschaffende den pelzigen Lendenschurz gegen einen Designeranzug oder Edelfummel getauscht hat und anstatt eine Höhle ein Penthouse in NY sein eigen nennt falls er/sie mal wieder zu einer der lästigen Resolutionen erscheinen muss. MfG

Bernhard Homa | Do., 14. August 2025 - 18:41

und mit ähnlichen Schwächen – bis repetita non placent. Unangenehm selbstgefällig wirkt es, andere als naive Kinder abzuqualifizieren, während der Autor teils auch eher unterkomplex unterwegs ist: Etwa das US-Bombardement im Iran als gelungene Friedenssicherung zu feiern, erzeugt den Eindruck voreiligen Wunschdenkens. Vor allem aber mussten und müssen weltweit diverse Groß- und Kleinmächte, die – ganz nach Brodkorbschen Prinzipien – vollmundig sich über völkerrechtliche Grundsätze hinwegsetzen zu können glaubten, später verblüfft feststellen, dass sie damit ihren eigenen Interessen mehr geschadet als genutzt hatten.

Oder anders: Nicht nach Lust und Laune herumzubomben und Invasionen zu starten, liegt im Interesse aller Staaten, die gerne souverän bleiben möchten – staatliche Macht ohne zwischenstaatlich anerkanntes Recht gibt’s nämlich ebenfalls nicht.

Nutzen Sie als Cicero Plus Abonnent gerne unsere Kommentarfunktion.

Sie haben noch keinen Cicero Plus Account? Registrieren Sie sich hier.