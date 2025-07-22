- Die Welt als Villa Kunterbunt
In Deutschland herrscht der feste Glaube an das Völkerrecht. Tatsächlich geht es bei dieser Institution aber vor allem um Interessenpolitik in aufwendiger Verkleidung. Mit Weltfremdheit und gutem Willen allein lässt sich der „Bösartigkeit der menschlichen Natur“ jedenfalls nichts entgegensetzen.
Das Völkerrecht ist tot. Diesen Eindruck jedenfalls kann man gewinnen, wenn man dem Professor für Völkerrecht Christoph Safferling in einem Podcast der Süddeutschen Zeitung zuhört: Der Angriff Israels auf den Iran? Völkerrechtswidrig. Irans Antwort? Völkerrechtswidrig. Die Bombardierung iranischer Atomanlagen durch die USA? Völkerrechtswidrig. Der Angriff der Hamas auf Israel? Völkerrechtswidrig. Die Art und Weise, wie Israel sein Recht auf Selbstverteidigung gegenüber Gaza mitunter wahrnimmt? Ebenfalls völkerrechtswidrig. Vom Angriff Russlands auf die Ukraine ganz zu schweigen …
Damit ist die moralische und politische Debatte aber nicht schon beendet, sondern hat gerade erst begonnen. Darauf machte der Politikwissenschaftler Carlo Masala in einem Beitrag für die Wochenzeitung Die Zeit aufmerksam. Auch er erklärte darin den Angriff Israels auf den Iran klipp und klar für „völkerrechtlich illegal“. Jedoch verwies er zugleich auf die aus seiner Sicht dennoch bestehende „politische Legitimität des israelischen Vorgehens“. Aber kann ein Verstoß gegen das Völkerrecht dennoch „legitim“ sein? Weil große Teile der „deutschen außenpolitischen Elite“ zur Unterscheidung zwischen Legalität und Legitimität bis heute nicht fähig seien, so Masala, seien sie „noch immer nicht weltpolitikfähig: Sie verharren in einem miefigen selbstreferenziellen Provinzialismus, dem es um deutsche Identität und deutsche Prinzipien geht (…).“
