- Der russische Angriff auf die Ukraine begann 2014
Der Kreml hat eine Reihe von Mythen in Umlauf gebracht: vom „Bürgerkrieg“ im Osten über das historische Anrecht auf Kiew und die Krim bis zur Legende einer bedrohlichen Nato-Osterweiterung. Diese Narrative halten historisch nicht stand – und wirken dennoch in Teilen der deutschen Debatte nach.
„Vier Jahre Krieg in der Ukraine.“ So steht es am heutigen Dienstag über Kommentaren, so lautet der Titel von Expertenrunden im Fernsehen. Allerdings ist es eine falsche Zahl, denn der russische Angriff auf die Ukraine begann im März 2014: Auf die Besetzung der Halbinsel Krim durch die „grünen Männchen“ folgte die Invasion in den Donbass. Es gehört zu den großen Erfolgen der Kremlpropaganda, diese erste Phase des Kriegs als Aufstand von Separatisten, die der russischen Minderheit im Osten der Ukraine angehörten, verkauft zu haben. Auch ein Großteil der deutschen Medien hatte diese Version unkritisch übernommen. Dabei haben schon damals Experten im Detail nachgewiesen, dass es russische Streitkräfte waren.
