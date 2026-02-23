Putin auf der Krim
Russlands Präsident Wladimir Putin trifft am 9. Mai 2014 zur Militärparade in Sewastopol/Krim ein / picture alliance / dpa | Druzhinin Alexei

Vier Jahre Vollinvasion Der russische Angriff auf die Ukraine begann 2014

Der Kreml hat eine Reihe von Mythen in Umlauf gebracht: vom „Bürgerkrieg“ im Osten über das historische Anrecht auf Kiew und die Krim bis zur Legende einer bedrohlichen Nato-Osterweiterung. Diese Narrative halten historisch nicht stand – und wirken dennoch in Teilen der deutschen Debatte nach.

VON THOMAS URBAN am 24. Februar 2026 10 min

Thomas Urban

Autoreninfo

Thomas Urban ist Journalist und Sachbuchautor. Er war Korrespondent in Warschau, Moskau und Kiew. Zuletzt von ihm erschienen: „Lexikon für Putin-Versteher“.

So erreichen Sie Thomas Urban:

„Vier Jahre Krieg in der Ukraine.“ So steht es am heutigen Dienstag über Kommentaren, so lautet der Titel von Expertenrunden im Fernsehen. Allerdings ist es eine falsche Zahl, denn der russische Angriff auf die Ukraine begann im März 2014: Auf die Besetzung der Halbinsel Krim durch die „grünen Männchen“ folgte die Invasion in den Donbass. Es gehört zu den großen Erfolgen der Kremlpropaganda, diese erste Phase des Kriegs als Aufstand von Separatisten, die der russischen Minderheit im Osten der Ukraine angehörten, verkauft zu haben. Auch ein Großteil der deutschen Medien hatte diese Version unkritisch übernommen. Dabei haben schon damals Experten im Detail nachgewiesen, dass es russische Streitkräfte waren.

Liebe Leserinnen und Leser,
IH | Di., 24. Februar 2026 - 08:03

Viele Meinungen und Perspektiven gibt es zum Konflikt in der Ukraine. Diese hier erweckt den Eindruck des Cherry pickings, finde ich.

Johannes | Di., 24. Februar 2026 - 09:38

kein Wort zu Verträgen der EU mit Ukraine auch zu den Bodenschätzen, nicht zu dem, was die Mehrheit der Ukraine bis zum Krieg wollte und was die Bürger da jetzt wollen, nichts zum Maidan-Aufstand und nichts zu den Ultranationalisten, die sich auch nicht einer neuen demokratischen Wahl stellen wollen, kein Wort zu Russland-Weißrussland-Ukraine Bund, nichts zu Umfragen, nichts zu Propagandakrieg des Westens, nichts.
Aber eben, wie mein Vorredner schreibt, Cherrypicking, ich nenne es Kriegstreiberei. Dieser Krieg ist aus westlicher Sicht nicht zu gewinnen und die Millionen gestorbenen Russen nach 27 Mio vor 80 Jahren mit deutscher Waffentechnik rächt sich schon z.B im Supermarkt an der Kasse und wird sich noch ganz anders rächen.

Den kalten Krieg eben nicht studiert, diskutiert, synthetisiert und die alte Schablone nie abgelegt. Sonst hätte man für die östliche-slawische Politik Ostdeutsche Vorgelassen, weil die es einfach besser wissen.

Ingbert Jüdt | Di., 24. Februar 2026 - 09:47

Es ist immer wieder erstaunlich, wie konsequent es Herrn Urban gelingt, seine Realitätswahrnehmung durch die ideologische Brille zu filtern. Indem er alle historischen Belege für eine Mit- oder sogar Hauptverantwortlichkeit des Westens am Ukraine-Konflikt ausblendet, kann er ein abenteuerliches Kartenhaus der Projektionen auf Putins Russland errichten. Um das nur an einem einzigen Punkt zu illustrieren: Herr Urban blendet völlig aus, dass die Krim zwar 1991 mit der Ukraine aus der Sowjetunion ausgetreten ist, sodann aber auch von der Ukraine unabhängig werden wollte. Daraufhin hat Kiev 1995 Truppen auf die Krim geschickt und sie de facto annektiert.

Wer darauf hinweist, wie etwa Jacques Baud, wird dafür heute von der EU »sanktioniert«, das heißt: ohne Strafverfahren bürgerlich entrechtet. Um das propagandistische Narrativ zu schützen, dass Russland der Schurkenstaat sei, macht sich die EU zum Schurkenstaat.

Herr Urban gibt uns die NATO-Propagandanummer. Deren Zeit läuft ab.

Michael Kaufmann | Di., 24. Februar 2026 - 09:58

Wieso gibt Cicero solch einem offensichtlich einseitigen Narrativ diesen Raum ?
Eigentlich ist es einer Politischen Kultur unwürdig.

