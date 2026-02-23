Vier Jahre Vollinvasion - Der russische Angriff auf die Ukraine begann 2014

Der Kreml hat eine Reihe von Mythen in Umlauf gebracht: vom „Bürgerkrieg“ im Osten über das historische Anrecht auf Kiew und die Krim bis zur Legende einer bedrohlichen Nato-Osterweiterung. Diese Narrative halten historisch nicht stand – und wirken dennoch in Teilen der deutschen Debatte nach.