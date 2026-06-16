- Wie ein „Anhängsel“ Serbiens zum „Musterschüler“ der EU wurde
Noch dieses Jahr möchte Montenegro die Verhandlungen mit Brüssel abschließen, um der 28. EU-Mitgliedstaat zu werden. Die Fortschritte bei den Beitrittsverhandlungen sind bemerkenswert – und wecken den Argwohn Serbiens.
Zwei Tage vor dem Gipfeltreffen der Europäischen Union mit den sechs Westbalkanstaaten, das am 5. Juni im montenegrinischen Küstenstädtchen Tivat stattfand, feierte das kleine Balkanland seinen 20. Unabhängigkeitstag. Die Regierung in Podgorica ist stolz darauf, unter den EU-Beitrittskandidaten des Westbalkans die unangefochtene Führungsrolle einzunehmen. Montenegro möchte die Verhandlungen mit Brüssel noch in diesem Jahr abschließen, um 2028 der 28. EU-Mitgliedstaat zu werden.
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