EU-Beitrittskandidat Montenegro - Wie ein „Anhängsel“ Serbiens zum „Musterschüler“ der EU wurde

Noch dieses Jahr möchte Montenegro die Verhandlungen mit Brüssel abschließen, um der 28. EU-Mitgliedstaat zu werden. Die Fortschritte bei den Beitrittsverhandlungen sind bemerkenswert – und wecken den Argwohn Serbiens.