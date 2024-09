Wie Zhang, die in Wirklichkeit anders heißt und heute in einer europäischen Großstadt lebt, setzen sich immer mehr Chinesen ins Ausland ab. Anders als in der Vergangenheit sind es nicht mehr nur Arbeiter aus armen Hinterlandprovinzen oder Dissidenten, die in Übersee eine neue Heimat suchen. Immer mehr gut ausgebildete und wohlhabende Chinesen, die in den vergangenen Jahrzehnten eine Stütze der KP-Herrschaft waren, sehen ihre Zukunft außerhalb der Volksrepublik.