- Amerika, das Land der Präsidentenschüsse
Vom Mord an Lincoln bis zur Bedrohung Trumps zieht sich eine Linie politischer Gewalt durch die amerikanische Geschichte. Solche Taten sind immer auch Botschaften – deren Wirkung weit über den Tag hinausreicht. Warum politische Gewalt Demokratien nicht nur erschüttert, sondern verändert.
Manchmal schreibt die Geschichte ihre eigenen unheimlichen Fußnoten. Schüsse in Washington, Sicherheitskräfte in höchster Alarmbereitschaft, ein politisches Dinner, Donald Trump in der Nähe – und wieder fällt der Name jenes Hotels, das längst Teil der amerikanischen Gewaltgeschichte ist: Washington Hilton. Vor 45 Jahren, am 30. März 1981, wurde Ronald Reagan genau dort angeschossen. Der Täter John Hinckley wollte durch die Tat berühmt werden, getrieben von Wahn, Filmfantasien und einer morbiden Fixierung auf Jodie Foster. Reagan überlebte knapp. Amerika bekam ein weiteres Kapitel in seiner Chronik politischer Gewalt.
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