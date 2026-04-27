Ronald Reagan winkt im Anzug, umgeben von Männern in Anzügen und Polizei; Foto, draußen.
Präsident Ronald Reagan am 30. März 1981, wenige Augenblicke, bevor auf ihn geschossen wird – ebenfalls vor dem Washington Hilton / picture-alliance / dpa | UPI

Versuchtes Attentat auf Donald Trump Amerika, das Land der Präsidentenschüsse

Vom Mord an Lincoln bis zur Bedrohung Trumps zieht sich eine Linie politischer Gewalt durch die amerikanische Geschichte. Solche Taten sind immer auch Botschaften – deren Wirkung weit über den Tag hinausreicht. Warum politische Gewalt Demokratien nicht nur erschüttert, sondern verändert.

VON FLORIAN HARTLEB am 27. April 2026 6 min

Florian Hartleb

Autoreninfo

Dr. Florian Hartleb ist Professor für International Relations an der Modul-Universität Wien sowie Autor des im Herbst 2025 erschienenen Buchs „Teenager-Terroristen. Wie unsere Kinder radikalisiert werden – und wie wir sie schützen können“.

 

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Manchmal schreibt die Geschichte ihre eigenen unheimlichen Fußnoten. Schüsse in Washington, Sicherheitskräfte in höchster Alarmbereitschaft, ein politisches Dinner, Donald Trump in der Nähe – und wieder fällt der Name jenes Hotels, das längst Teil der amerikanischen Gewaltgeschichte ist: Washington Hilton. Vor 45 Jahren, am 30. März 1981, wurde Ronald Reagan genau dort angeschossen. Der Täter John Hinckley wollte durch die Tat berühmt werden, getrieben von Wahn, Filmfantasien und einer morbiden Fixierung auf Jodie Foster. Reagan überlebte knapp. Amerika bekam ein weiteres Kapitel in seiner Chronik politischer Gewalt.

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Klaus Funke | Mo., 27. April 2026 - 17:07

Ich glaube nicht, dass ich mich irre, auch wenn meine Headline spektakulär klingt. Trump spielt mit dem Feuer und nutzt die Attentatsversuche für sich politisch aus. Doch aus Spiel kann ganz schnell ernst werden. Trump hat inzwischen, auch in seinem Heimatland, so viele Leute gegen sich aufgebracht, dass es nur eine Frage der Zeit ist, dass ihn eine Kugel erreicht. Da helfen auch die besten Security-Männer nichts. Ich wünsche es nicht und auch dem Trump nicht, aber es wird passieren. Ich denke auch, dass es nur eine Frage der Zeit ist, dass ihm auch sein Vize von der Fahne geht. Schade, dass bei all diesen Gelegenheiten auch die übrige Welt in Mitleidenschaft gezogen wird. Ansonsten Dank für den guten Artikel, Herr Hartleb.

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