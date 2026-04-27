Versuchtes Attentat auf Donald Trump - Amerika, das Land der Präsidentenschüsse

Vom Mord an Lincoln bis zur Bedrohung Trumps zieht sich eine Linie politischer Gewalt durch die amerikanische Geschichte. Solche Taten sind immer auch Botschaften – deren Wirkung weit über den Tag hinausreicht. Warum politische Gewalt Demokratien nicht nur erschüttert, sondern verändert.