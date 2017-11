Ein Jahr Donald Trump – und die Welt weiß immer noch nicht recht, wie dieser Mann wirklich tickt. Die großen Medienhäuser mussten ihre Investigativtruppen aufrüsten und jeden Tag versuchen die klügsten Köpfe der USA, Trumps Tweets zu deuten. „Verrückt oder bösartig?“ fragte der Spiegel im Oktober und bescheinigte Trump auf Basis psychologischer Gutachten „charakteristische Züge eines Soziopathen“. Ob Trump ein dummer Tölpel ist, der lediglich viel Glück hatte, oder ein genialer Stratege, welcher die Propagandakunst des 21. Jahrhunderts beherrscht, daran scheiden sich die Geister.

Licht ins Dunkel kann der Twitteraccount des US-Präsidenten bringen. Seit acht Jahren schießt der 71-Jährige mehrmals täglich wahlweise harte Anschuldigungen, verherrlichende Erfolgsstories oder provokante Kommentare zum Weltgeschehen ins Netz. Seine Tweets sind sein Markenzeichen und bieten zugleich das größte Potenzial für einen Einblick in die Intentionen dieses kontroversen Mannes. Allein im Wahlkampf setzte Trump mehr als 8.000 davon ab. Auch aus dem Weißen Haus heraus veröffentlichte der disruptive Präsident bereits über 2.000 Kurznachrichten. Lässt sich aus diesem umfassenden Manuskript seiner Gedanken möglicherweise eine Kommunikationsstrategie herauslesen?

Die drei Elemente der Twitter-Propaganda

– diese Aussage von Trump stammt aus dem Jahre 2012. Damals folgten seinem Account noch weniger als zwei Millionen Twitteruser. Während des Wahlkampfes wuchs die Anzahl seiner Follower von 3 auf 13 Millionen an. Damals kreierte er mit seiner speziellen Art zu twittern ein Instrument, mit dem er im direkten Austausch mit seinen Anhängern stand und gleichzeitig den Schlagabtausch mit seinen Gegnern suchte.

Wer nach dem lauten Wahlkampf dachte, jetzt kehre wieder Normalität im Washingtoner Politikbetrieb ein, der irrte kräftig. Twitter bleibt auch für den mächtigsten Mann der Welt das zentrale Kommunikationsmerkmal. Sein Credo im Amt bleibt „Drain the Swamp“ – den korrupten Sumpf des Washingtoner Establishments austrocknen. Mittlerweile verfügt er auf seinem privaten Profil @realdonaldtrump rund 42,2 Millionen Follower, hinzu kommen 21 Millionen Follower auf dem offiziellen Präsidentenaccount @POTUS. Die drei strategischen Schlüsselelemente seiner Kommunikation sind weiterhin sichtbar und erklären die ungebrochene Resonanz seiner Amtsführung.

1. Agenda-Setting

Trump entwickelte bereits im Wahlkampf einen simplen, methodischen Trick: Er verbreitet als Erster am Tag – oft sogar mitten in der Nacht – seine Botschaften via Twitter. Diese Vorgehensweise strukturiert seitdem den Tagesablauf von US-Politikern und Journalisten. Sprichwörtlich fängt der frühe Vogel den Wurm. Das frühe Twittern machte Donald Trump zum Agenda-Setter. Die Medien können Trumps Beiträge aufgrund seiner enormen Gefolgschaft schlichtweg nicht ignorieren. Als Präsident übertrumpft Trump zahlenmäßig mittlerweile sogar die Follower des Twitteraccounts der New York Times.

Mr. President erweiterte seine Twitter-Methode um ein geniales Vorgehen: Ankündigungen. Er kündigt an, zu einem bestimmten Zeitpunkt, eine Entscheidung in einer aktuellen Frage zu treffen. Danach steht das mediale Thema der nächsten Wochen fest. Es wird öffentlich jede Eventualität so lange ausdiskutiert, bis Trump zum Zeitpunkt der tatsächlichen Entscheidungsverkündung lediglich noch den Ballon zum Platzen bringen muss. So beispielsweise geschehen bei der Nachbesetzung hoher Behördenposten, oder bei der Frage, ob Trump sich zum Pariser-Klimaabkommen bekenne:

I will be making my Supreme Court pick on Thursday of next week.Thank you! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 25. Januar 2017

I will make my final decision on the Paris Accord next week! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 27. Mai 2017

Great mtg w/ @Cabinet today. Tomorrow, I will be announcing the new head of the Fed. I think you will be extremely impressed by this person! pic.twitter.com/5ASJVLGAiG — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2. November 2017

2. Denunziation seiner Gegner

Lob für die Anhänger, Beschimpfungen für die Gegner – auch diese Vorgehensweise war bereits prägend, als er noch republikanischer Präsidentschaftskandidat war. Trump verknüpfte die Namen seiner politischen Gegner mit diskreditierenden Adjektiven. So schuff er„Lying Ted“ und Hillary Clinton wurde zu „Crooked Hillary“. Im Zusammenhang mit traditionellen Medienhäusern oder Reportern, die nicht im Sinne Trumps berichteten, machte er keinen Halt vor Zuschreibungen, wie „biased“ oder „dishonest“. Twitter war eindeutiger Indikator dafür, wer Freund und wer Feind ist. Viel wurde darüber spekuliert, ob er sein unethisches Verhalten auf Twitter als Präsident ablegen würde. Schnell zeigte sich: Die rhetorischen Attacken gegen Gegner aus der Politik und den Medien gehören in Washington nun zum politischen Alltag.

So much Fake News being put in dying magazines and newspapers. Only place worse may be @NBCNews, @CBSNews, @ABC and @CNN. Fiction writers! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 17. Oktober 2017

Im Zuge der Russland-Affäre schoss Trump per Twitter gegen den damaligen FBI-Chef James Comey, der im Anschluss gefeuert wurde. In diesen Tagen erfährt auch der eingesetzte Sonderermittler Robert Mueller viel Gegenwind aus dem Oval Office. Aktuell stehen mehrere Verhaftungen von getreuen Wahlkampfkollegen Trumps zur Debatte, was Trump nicht davon abhält, kräftig bei den Ermittlungen mitmischen zu wollen:

The Fake News is working overtime. As Paul Manaforts lawyer said, there was "no collusion" and events mentioned took place long before he... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 31. Oktober 2017

....came to the campaign. Few people knew the young, low level volunteer named George, who has already proven to be a liar. Check the DEMS! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 31. Oktober 2017

Interessant ist, dass Trump trotz seines Wahlsiegs weiterhin gegen seine ehemalige Rivalin Hillary Clinton wettert. Man könnte meinen, der Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika hätte Wichtigeres zu tun, als sich öffentlich über alte Rivalen aufzuregen. Diese Art der kommunikativen Aufrechterhaltung eines Feindbildes scheint jedoch Trumps Politikverständnis wesentlich zu bestimmen.

Crooked Hillary Clinton blames everybody (and every thing) but herself for her election loss. She lost the debates and lost her direction! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 14. September 2017

3. Drohung statt Diplomatie

Trump belässt es als Präsident nicht bei der Denunziation seiner politischen Gegner, sondern führt die Dramaturgie innen- und außenpolitisch auf die Spitze. Die Steigerung der Beleidigungen sind seine Drohungen. Was einst als Wahlkampfgetöse abgetan werden konnte, wird im Amt zu furchteinflößender Realpolitik. Als Regierungschef und Oberbefehlshaber spielt er seine Machtposition auf drastische Weise aus und droht beispielsweise den Medien mit dem Entzug ihrer Lizenzen:

With all of the Fake News coming out of NBC and the Networks, at what point is it appropriate to challenge their License? Bad for country! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 11. Oktober 2017

Existenziell wird es, wenn Außen- und Sicherheitspolitik auf 140 Zeichen reduziert werden. Allein die Vorstellung verursacht bei Diplomaten Schnappatmung. Dass Trump kein Fan der hohen Diplomatie ist, beweisen die leeren Korridore im US-Außenministerium, in dem ganze Abteilungen nach seinem Amtsantritt unbesetzt blieben. Im Konflikt mit Nordkoreas Machthaber Kim Jong-Un fuhr Trump via Twitter beispiellose Drohgebärden auf:

Military solutions are now fully in place,locked and loaded,should North Korea act unwisely. Hopefully Kim Jong Un will find another path! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 11. August 2017

Kim Jong Un of North Korea, who is obviously a madman who doesn't mind starving or killing his people, will be tested like never before! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 22. September 2017

Über Nacht haben Trumps Tweets jahrzehntelange, hochkomplexe Diplomatenverhandlungen weggefegt, als hätten sie nie stattgefunden. Erstaunlich an Trumps Drohungen gegenüber Nordkorea ist, dass Trumps Rechnung vorerst aufging und Kim Jong-Un, der unberechenbare Diktator, die Lage deeskalierte. In diesem Fall lässt sich schwer einschätzen, ob das vorwiegend auf Glück oder auf Trumps Können zurückzuführen ist.

Das Ziel: der permanente Wahlkampf

Der Rückblick auf Trumps Nutzung des Kommunikationsinstruments Twitter wirft ein anderes Licht auf Trump. Er setzt auf harte und disruptive, aber durchaus strategisch-clevere Weise seine digitalen Propagandatechniken ein und schafft es, seine Wahlkampfkommunikation methodisch auszubauen und auf ein neues Level der disruptiven Politikausübung emporzuheben. Trumps Twitter-Methode ist in ihrer eigenen Logik nicht impulsiv, sondern taktisch und klug.

Alle drei Elemente seiner Kommunikationsstrategie verfolgen letztlich ein gemeinsames Ziel: den permanenten Wahlkampf. Sie sichern Trump die ungeteilte mediale Aufmerksamkeit und halten seine Show an Laufen. Nur die lautstarken Attacken gegen jeden seiner potenziellen Gegner können von seinen zahlreichen politischen Misserfolgen als Präsident ablenken. Trumps Anhängern scheint das Theater zu gefallen, sie strömen weiterhin in Scharen zu seinen öffentlichen Großauftritten, die er ungestört fortsetzt, als hätte der Wahlkampf niemals aufgehört.

So dumm, wie häufig dargestellt, kann Trump also nicht sein. Vielleicht muss man akzeptieren, dass der Tollpatsch im Weißen Haus ein solider Propagandist ist. Dies allein befähigt ihn zweifelsohne nicht dazu, ein guter Präsident zu sein. Dennoch sollte man seine Strategiefähigkeit – zumindest im Bereich der politischen Kommunikation – nicht unterschätzen. Ob seine Taktik langfristig funktioniert, werden wir spätestens zur Präsidentschaftswahl 2020 sehen.