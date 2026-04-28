Verhinderter Trump-Attentäter Cole Tomas Allen - Der ganz normale Radikale

Cole Tomas Allen galt als höflich, intelligent, unauffällig. Nachbarn beschreiben ihn als „ganz normalen Typen", Schüler kannten ihn als Nachhilfelehrer. Dann stieg er mit Waffen in den Zug nach Washington. Über einen Tätertypus, den Amerika nur zu gern übersieht.