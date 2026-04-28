- Der ganz normale Radikale
Cole Tomas Allen galt als höflich, intelligent, unauffällig. Nachbarn beschreiben ihn als „ganz normalen Typen", Schüler kannten ihn als Nachhilfelehrer. Dann stieg er mit Waffen in den Zug nach Washington. Über einen Tätertypus, den Amerika nur zu gern übersieht.
Als FBI-Beamte in der Nacht des Anschlags ein Einfamilienhaus im kalifornischen Torrance durchsuchen, stehen Nachbarn auf dunklen Gehwegen und schauen auf die blinkenden Lichter der Einsatzfahrzeuge. Hubschrauber kreisen über der Straße. Bis vor wenigen Stunden war diese Adresse eine gewöhnliche Vorstadtadresse wie viele andere im Süden von Los Angeles. Nun gehört sie zu einer jener amerikanischen Häuserfronten, vor denen Reporter fragen, wie niemand etwas habe merken können.
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