Mindestens genauso wichtig für die ukrainische Seite aber ist die Erklärung aus Washington, dass die bisherige militärische Hilfe für die Ukraine in vollem Umfang fortgesetzt werde. In der vergangenen Woche war die Übermittlung von Satellitendaten an die ukrainischen Streitkräfte eingeschränkt worden, auch meldeten amerikanische Medien, es sollen nicht länger Waffensysteme und Munition geliefert werden. Wie sich aber bald herausstellte, waren diese Berichte, die auch in Europa zu teilweise hysterischen Reaktionen über die angeblich wehrlos den Aggressionen Putins ausgelieferte Ukraine führten, teilweise stark übertrieben. Tatsache ist, dass die Sicherheitspolitiker um Donald Trump sehr wohl begriffen haben, dass sie auf diese Weise Druck auf Moskau ausüben können.