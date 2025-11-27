Zerstörte Schule in Sloviansk
Der Krieg in der Ukraine geht unvermindert weiter: Zerstörte Schule in Sloviansk / picture alliance / Anadolu | Jose Colon

Verhandlungen über Krieg in der Ukraine Amerikanischer Neokolonialismus oder Weg zum Frieden?

Trump hat sein Ultimatum an die Ukraine zurückgenommen – und sein 28-Punkte-Plan ist wohl Geschichte. Hinter den erbitterten Debatten über einen Friedensplan geht es aber auch um interne Machtkämpfe in Washington, Einflussnahme aus Moskau und milliardenschwere Rohstoffinteressen.

VON THOMAS URBAN am 27. November 2025 8 min

Thomas Urban

Autoreninfo

Thomas Urban ist Journalist und Sachbuchautor. Er war Korrespondent in Warschau, Moskau und Kiew. Zuletzt von ihm erschienen: „Lexikon für Putin-Versteher“.

So erreichen Sie Thomas Urban:

Zur Artikelübersicht

Dieser Donnerstag wäre eigentlich der Tag, an dem ursprünglich das von Donald Trump der ukrainischen Führung gestellte Ultimatum hätte ablaufen sollen. Trump hatte Präsident Wolodymyr Selenskyj aufgefordert, den von ihm abgesegneten 28-Punkte-Plan zur Beendigung des russischen Angriffskriegs zu unterzeichnen. Andernfalls, so berichteten amerikanische Medien unter Berufung auf Quellen im Weißen Haus, würden die USA jegliche Militärhilfe einschließlich der Übertragung von Satellitendaten für die ukrainischen Streitkräfte einstellen. Nach heftigen Protesten gegen den Plan, dessen Umsetzung faktisch die Kapitulation der Ukraine bedeuten würde, sowohl vonseiten prominenter Abgeordneter der Republikanischen Partei als auch europäischer Spitzenpolitiker hob Trump dieses Ultimatum wieder auf. 

Cicero Plus

Ohne Abo Lesen

Mit tiun erhalten Sie uneingeschränkten Zugriff auf alle Cicero Plus Inhalte. Dabei zahlen Sie nur so lange Sie lesen – ganz ohne Abo.

Mehr lesen über

Liebe Leserinnen und Leser,
wir freuen uns über eine konstruktive Debatte. Bitte achten Sie auf eine sachliche Diskussion. Die Redaktion behält sich vor, Kommentare mit unsachlichen Inhalten zu löschen. Kommentare, die Links zu externen Webseiten enthalten, veröffentlichen wir grundsätzlich nicht. Um die Freischaltung kümmert sich die Onlineredaktion von Montag bis Freitag von 9 bis 18 Uhr. Wir bitten um Geduld, sollte die Freischaltung etwas dauern. Am Wochenende werden Forumsbeiträge nur eingeschränkt veröffentlicht. Nach zwei Tagen wird die Debatte geschlossen. Wir danken für Ihr Verständnis.

Walter Buehler | Do., 27. November 2025 - 15:58

... alter deutscher Spruch.

Urban weicht keinen Zoll vom "rechten" Pfad ab: Mit Selenski nicht nur gegen Russland, sondern auch trotzig gegen die USA und - koste es Deutschland und Europa, was es wolle!

Trauer muss Europa tragen.

Nutzen Sie als Cicero Plus Abonnent gerne unsere Kommentarfunktion.

Sie haben noch keinen Cicero Plus Account? Registrieren Sie sich hier.