- Amerikanischer Neokolonialismus oder Weg zum Frieden?
Trump hat sein Ultimatum an die Ukraine zurückgenommen – und sein 28-Punkte-Plan ist wohl Geschichte. Hinter den erbitterten Debatten über einen Friedensplan geht es aber auch um interne Machtkämpfe in Washington, Einflussnahme aus Moskau und milliardenschwere Rohstoffinteressen.
Dieser Donnerstag wäre eigentlich der Tag, an dem ursprünglich das von Donald Trump der ukrainischen Führung gestellte Ultimatum hätte ablaufen sollen. Trump hatte Präsident Wolodymyr Selenskyj aufgefordert, den von ihm abgesegneten 28-Punkte-Plan zur Beendigung des russischen Angriffskriegs zu unterzeichnen. Andernfalls, so berichteten amerikanische Medien unter Berufung auf Quellen im Weißen Haus, würden die USA jegliche Militärhilfe einschließlich der Übertragung von Satellitendaten für die ukrainischen Streitkräfte einstellen. Nach heftigen Protesten gegen den Plan, dessen Umsetzung faktisch die Kapitulation der Ukraine bedeuten würde, sowohl vonseiten prominenter Abgeordneter der Republikanischen Partei als auch europäischer Spitzenpolitiker hob Trump dieses Ultimatum wieder auf.
