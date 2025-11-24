- Schwache Aussichten für baldige Waffenruhe
Trumps Plan zur Beendigung des Ukraine-Krieges, der auch innerhalb der Republikanischen Partei umstritten war, wird auf europäischen Druck hin modifiziert. Ob Putin ihm zustimmen wird, ist allerdings fraglich.
Nur eines scheint nach diesem Wochenende sicher zu sein: Der angeblich von Donald Trump abgesegnete 28-Punkte-Plan zur Beendigung des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine wird in dieser Form nicht umgesetzt. Der Plan war nicht nur von den Führern der großen EU-Staaten und den Briten, sondern auch von einigen der prominentesten Republikaner in Washington scharf kritisiert worden: Er verlange nichts anderes als die Kapitulation der täglich bombardierten Ukrainer und belohne den Aggressor.
-
Monatsabo (im 1. Monat) 2,00 €Das Abo kann jederzeit mit einer Frist von 7 Tagen zum Ende des Bezugzeitraums gekündigt werden.
Der erste Monat kostet 2,00 €, danach 9,80 €/Monat.