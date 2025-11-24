Marco Rubio
Verbündeter der Europäer und der Ukrainer: US-Außenminister Mario Rubio / picture alliance/dpa/XinHua | Lian Yi

Verhandlungen über den russisch-ukrainischen Krieg Schwache Aussichten für baldige Waffenruhe

Trumps Plan zur Beendigung des Ukraine-Krieges, der auch innerhalb der Republikanischen Partei umstritten war, wird auf europäischen Druck hin modifiziert. Ob Putin ihm zustimmen wird, ist allerdings fraglich.

VON THOMAS URBAN am 24. November 2025 9 min

Thomas Urban

Autoreninfo

Thomas Urban ist Journalist und Sachbuchautor. Er war Korrespondent in Warschau, Moskau und Kiew. Zuletzt von ihm erschienen: „Lexikon für Putin-Versteher“.

So erreichen Sie Thomas Urban:

Zur Artikelübersicht

Nur eines scheint nach diesem Wochenende sicher zu sein: Der angeblich von Donald Trump abgesegnete 28-Punkte-Plan zur Beendigung des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine wird in dieser Form nicht umgesetzt. Der Plan war nicht nur von den Führern der großen EU-Staaten und den Briten, sondern auch von einigen der prominentesten Republikaner in Washington scharf kritisiert worden: Er verlange nichts anderes als die Kapitulation der täglich bombardierten Ukrainer und belohne den Aggressor. 

Cicero Plus

Ohne Abo Lesen

Mit tiun erhalten Sie uneingeschränkten Zugriff auf alle Cicero Plus Inhalte. Dabei zahlen Sie nur so lange Sie lesen – ganz ohne Abo.

Mehr lesen über

Liebe Leserinnen und Leser,
wir freuen uns über eine konstruktive Debatte. Bitte achten Sie auf eine sachliche Diskussion. Die Redaktion behält sich vor, Kommentare mit unsachlichen Inhalten zu löschen. Kommentare, die Links zu externen Webseiten enthalten, veröffentlichen wir grundsätzlich nicht. Um die Freischaltung kümmert sich die Onlineredaktion von Montag bis Freitag von 9 bis 18 Uhr. Wir bitten um Geduld, sollte die Freischaltung etwas dauern. Am Wochenende werden Forumsbeiträge nur eingeschränkt veröffentlicht. Nach zwei Tagen wird die Debatte geschlossen. Wir danken für Ihr Verständnis.

Nutzen Sie als Cicero Plus Abonnent gerne unsere Kommentarfunktion.

Sie haben noch keinen Cicero Plus Account? Registrieren Sie sich hier.