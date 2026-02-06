Ukrainische Delegation in Abu Dhabi
Nicht begeistert: Die ukrainische Delegation bei den Gesprächen in Abu Dhabi / picture alliance / ZUMAPRESS.com | The Uae Ministry Of Foreign Affairs

Verhandlungen in Abu Dhabi Russland lehnt nach wie vor Kompromisse ab

Die Ukraine-Verhandlungen in Abu Dhabi enden ohne Durchbruch: Bei zentralen Streitpunkten – Gebietsfragen und Sicherheitsgarantien – bleibt alles festgefahren. Während ein Gefangenenaustausch als kleiner Fortschritt gilt, wächst in Kiew die Sorge, dass Trump gegenüber Putin zu nachsichtig agiert.

VON THOMAS URBAN am 6. Februar 2026 8 min

Thomas Urban

Thomas Urban ist Journalist und Sachbuchautor. Er war Korrespondent in Warschau, Moskau und Kiew. Zuletzt von ihm erschienen: „Lexikon für Putin-Versteher“.

Im Osten nichts Neues! So lautet die Zwischenbilanz nach der zweiten Runde der trilateralen Verhandlungen über die Beendigung des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine. Zwei Tage lang haben Delegationen aus Moskau, Kiew und Washington in Abu Dhabi, der Hauptstadt der Vereinigten Arabischen Emirate, beraten. Der Chef des ukrainischen Sicherheitsrats, Rustem Umerow, nannte die Gespräche zwar „konstruktiv“, doch über Fortschritte auf dem Weg zu einer Waffenruhe sagte er nichts. Man ist also nicht weiter gekommen als nach der ersten Runde in Abu Dhabi vor zehn Tagen

