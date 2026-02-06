- Russland lehnt nach wie vor Kompromisse ab
Die Ukraine-Verhandlungen in Abu Dhabi enden ohne Durchbruch: Bei zentralen Streitpunkten – Gebietsfragen und Sicherheitsgarantien – bleibt alles festgefahren. Während ein Gefangenenaustausch als kleiner Fortschritt gilt, wächst in Kiew die Sorge, dass Trump gegenüber Putin zu nachsichtig agiert.
Im Osten nichts Neues! So lautet die Zwischenbilanz nach der zweiten Runde der trilateralen Verhandlungen über die Beendigung des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine. Zwei Tage lang haben Delegationen aus Moskau, Kiew und Washington in Abu Dhabi, der Hauptstadt der Vereinigten Arabischen Emirate, beraten. Der Chef des ukrainischen Sicherheitsrats, Rustem Umerow, nannte die Gespräche zwar „konstruktiv“, doch über Fortschritte auf dem Weg zu einer Waffenruhe sagte er nichts. Man ist also nicht weiter gekommen als nach der ersten Runde in Abu Dhabi vor zehn Tagen.
