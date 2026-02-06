Verhandlungen in Abu Dhabi - Russland lehnt nach wie vor Kompromisse ab

Die Ukraine-Verhandlungen in Abu Dhabi enden ohne Durchbruch: Bei zentralen Streitpunkten – Gebietsfragen und Sicherheitsgarantien – bleibt alles festgefahren. Während ein Gefangenenaustausch als kleiner Fortschritt gilt, wächst in Kiew die Sorge, dass Trump gegenüber Putin zu nachsichtig agiert.