- Kein Durchbruch für Frieden in der Ukraine in Sicht
Geheime Deals, Einflusszonen, politische Amateure als Unterhändler: Die Ukraine-Verhandlungen in Abu Dhabi offenbaren eine neue Welt-Unordnung. Warum Warschau, Berlin und Kiew nun nervös nach Washington blicken – und was jetzt auf dem Spiel steht.
Pflichtgemäß lobte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj die zweitägige Verhandlungsrunde über ein Ende der schweren Kämpfe im Osten seines Landes als „konstruktiv“. Erstmals waren Delegationen der Russen, Ukrainer und Amerikaner, die sich als Vermittler betrachten, in dieser trilateralen Konstellation zusammengetroffen, auf neutralem Grund in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Die Vokabel „konstruktiv“ verwendeten auch Mitglieder der russischen Delegation sowie die beiden Sondergesandten von US-Präsident Donald Trump, der Immobilienmilliardär Steve Witkoff und sein Schwiegersohn Jared Kushner, die beide politische Amateure sind, denen beiden aber Geschäftsinteressen in Russland nachgesagt werden.
