Zelte in Kiew
Nach russischen Angriffen können Menschen in Kiew in Notfallzelten schlafen oder sich aufwärmen / picture alliance / ASSOCIATED PRESS | Dan Bashakov

Verhandlungen in Abu Dhabi Kein Durchbruch für Frieden in der Ukraine in Sicht

Geheime Deals, Einflusszonen, politische Amateure als Unterhändler: Die Ukraine-Verhandlungen in Abu Dhabi offenbaren eine neue Welt-Unordnung. Warum Warschau, Berlin und Kiew nun nervös nach Washington blicken – und was jetzt auf dem Spiel steht.

VON THOMAS URBAN am 25. Januar 2026 8 min

Thomas Urban

Autoreninfo

Thomas Urban ist Journalist und Sachbuchautor. Er war Korrespondent in Warschau, Moskau und Kiew. Zuletzt von ihm erschienen: „Lexikon für Putin-Versteher“.

So erreichen Sie Thomas Urban:

Zur Artikelübersicht

Pflichtgemäß lobte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj die zweitägige Verhandlungsrunde über ein Ende der schweren Kämpfe im Osten seines Landes als „konstruktiv“. Erstmals waren Delegationen der Russen, Ukrainer und Amerikaner, die sich als Vermittler betrachten, in dieser trilateralen Konstellation zusammengetroffen, auf neutralem Grund in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Die Vokabel „konstruktiv“ verwendeten auch Mitglieder der russischen Delegation sowie die beiden Sondergesandten von US-Präsident Donald Trump, der Immobilienmilliardär Steve Witkoff und sein Schwiegersohn Jared Kushner, die beide politische Amateure sind, denen beiden aber Geschäftsinteressen in Russland nachgesagt werden.

Cicero Plus

Ohne Abo Lesen

Mit tiun erhalten Sie uneingeschränkten Zugriff auf alle Cicero Plus Inhalte. Dabei zahlen Sie nur so lange Sie lesen – ganz ohne Abo.

Mehr lesen über

Liebe Leserinnen und Leser,
wir freuen uns über eine konstruktive Debatte. Bitte achten Sie auf eine sachliche Diskussion. Die Redaktion behält sich vor, Kommentare mit unsachlichen Inhalten zu löschen. Kommentare, die Links zu externen Webseiten enthalten, veröffentlichen wir grundsätzlich nicht. Um die Freischaltung kümmert sich die Onlineredaktion von Montag bis Freitag von 9 bis 18 Uhr. Wir bitten um Geduld, sollte die Freischaltung etwas dauern. Am Wochenende werden Forumsbeiträge nur eingeschränkt veröffentlicht. Nach zwei Tagen wird die Debatte geschlossen. Wir danken für Ihr Verständnis.

Nutzen Sie als Cicero Plus Abonnent gerne unsere Kommentarfunktion.

Sie haben noch keinen Cicero Plus Account? Registrieren Sie sich hier.