Vergewaltigung als Terrorwaffe - Die Wahrheit des 7. Oktober – und der Versuch, sie zu relativieren

Ein neuer Bericht dokumentiert systematische sexualisierte Gewalt der Hamas am 7. Oktober mit tausenden Videos, Zeugenaussagen und forensischen Analysen. Ein Artikel der New York Times versucht bereits, ein Gegennarrativ zu etablieren – gestützt auf fragwürdige Quellen und unbelegte Vorwürfe.