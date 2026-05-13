- Die Wahrheit des 7. Oktober – und der Versuch, sie zu relativieren
Ein neuer Bericht dokumentiert systematische sexualisierte Gewalt der Hamas am 7. Oktober mit tausenden Videos, Zeugenaussagen und forensischen Analysen. Ein Artikel der New York Times versucht bereits, ein Gegennarrativ zu etablieren – gestützt auf fragwürdige Quellen und unbelegte Vorwürfe.
Eigentlich können es selbst die böswilligsten Pro-Palästina-Aktivisten nun nicht mehr leugnen – aber sie werden es natürlich trotzdem tun: Bei ihrem Pogrom vom 7. Oktober 2023 hat die Hamas systematisch sexuelle Gewalt als Waffe und Terrorinstrument eingesetzt. Das ist das Ergebnis des Berichts der „Civil Commission on October 7th crimes by Hamas against women and children“, einer regierungsunabhängigen Organisation, die Ende 2023 von der israelischen Juristin Cochav Elkayam-Levy gegründet wurde.
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