- Der Kampf um die Justiz
Am Wochenende stimmen die Italiener über das Prestigeprojekt der Regierung Meloni ab: eine grundlegende Justizreform, die mehr Effizienz verspricht – und die Frage aufwirft, ob die Justiz Gegengewicht zur Regierung bleibt oder stärker an politische Macht gebunden wird.
Über den Dächern Roms tritt Giorgia Meloni mit ernstem Blick vor die Kamera. Die Ministerpräsidentin spricht ruhig und ohne große Gesten, in einem Ton, der bewusst Nähe herstellen soll. Hinter ihr breitet sich das weltberühmte pittoreske Geflecht aus Ziegeldächern, Antennen und Terrassen aus. Inmitten der roten Ziegel erhebt sich majestätisch die alte Barockkuppel von Sant’Andrea della Valle. Hell und markant ragt sie aus dem Häusermeer der ewigen Stadt und verleiht der Aufnahme eine historische Autorität, die wohl nur wenige andere Hauptstädte bieten können.
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