Der römische Justizpalast am Tiberufer
Der römische Justizpalast am Tiberufer / picture alliance / Shotshop | Anton Aleksenko

Verfassungsreferendum in Italien Der Kampf um die Justiz

Am Wochenende stimmen die Italiener über das Prestigeprojekt der Regierung Meloni ab: eine grundlegende Justizreform, die mehr Effizienz verspricht – und die Frage aufwirft, ob die Justiz Gegengewicht zur Regierung bleibt oder stärker an politische Macht gebunden wird.

VON JAN UPHOFF am 19. März 2026 8 min

Autoreninfo

Jan Uphoff studiert Politikwissenschaft in Bremen.

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Über den Dächern Roms tritt Giorgia Meloni mit ernstem Blick vor die Kamera. Die Ministerpräsidentin spricht ruhig und ohne große Gesten, in einem Ton, der bewusst Nähe herstellen soll. Hinter ihr breitet sich das weltberühmte pittoreske Geflecht aus Ziegeldächern, Antennen und Terrassen aus. Inmitten der roten Ziegel erhebt sich majestätisch die alte Barockkuppel von Sant’Andrea della Valle. Hell und markant ragt sie aus dem Häusermeer der ewigen Stadt und verleiht der Aufnahme eine historische Autorität, die wohl nur wenige andere Hauptstädte bieten können.

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Hans Jürgen Wienroth | Do., 19. März 2026 - 07:50

Ich schweife ab und stelle die Frage: wie sieht es in Deutschland aus? Da werden Verfassungsänderungen nicht vom „Volk“, sondern von den parteiabhängigen Parlamentariern mit 2/3 Mehrheit abgesegnet. Unser Bundesverfassungsgericht ist nicht an den Buchstaben des Gesetzes gebunden, sondern „interpretiert“ das GG, wie der ehem. Präsident Voßkuhle im Cicero Foyergespräch sagte. Nur so waren Entscheidungen wie z. B. das „Klimaurteil“ möglich. Das Gericht schreibt sich maximale Freiheiten zu, um auch in die Politik hineinzuregieren.

Welche „Macht“ hat da der Bürger noch?

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