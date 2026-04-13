Trump Vance
Präsident Trump und Vize-Präsident Vance im Weißen Haus, 16.03.2026 / picture alliance / Consolidated News Photos | Aaron Schwartz - Pool via CNP

Für JD Vance war Islamabad ein Befreiungsschlag Der Retter des Trumpismus vor Trump

Präsident Trump wollte seinen Vizepräsidenten Vance als Sündenbock für einen Krieg opfern, den dieser nie wollte. In Islamabad hat Vance das Drehbuch zerrissen. Nun steht er vor dem riskantesten Manöver seiner Karriere: dem schleichenden Bruch mit seinem Mentor.

VON SHANTANU PATNI am 13. April 2026 7 min

Autoreninfo

Shantanu Patni studiert Osteuropa-Studien an der Freien Universität Berlin. 

So erreichen Sie Shantanu Patni:

Zur Artikelübersicht

Es ist das klassische Schicksal der Vizepräsidenten. Sie werden als politische Blitzableiter in die Krisenherde der Welt entsandt. Hoch genug im Rang, um der Öffentlichkeit Ernst zu signalisieren, entbehrlich genug, falls die Mission im Chaos endet. Bei einem Osteressen im Weißen Haus legte Trump – mit seiner erfrischenden Offenheit – diese Spielregel fest: Im Falle eines Scheiterns werde Vance die Schuld tragen, im Erfolgsfall beanspruche er selbst den Ruhm. Das Gelächter im Raum war laut, doch für Vance dürfte es wie das Ticken einer Zeitbombe geklungen haben. 

Cicero Plus

Ohne Abo Lesen

Mit tiun erhalten Sie uneingeschränkten Zugriff auf alle Cicero Plus Inhalte. Dabei zahlen Sie nur so lange Sie lesen – ganz ohne Abo.

Mehr lesen über

Liebe Leserinnen und Leser,
wir freuen uns über eine konstruktive Debatte. Bitte achten Sie auf eine sachliche Diskussion. Die Redaktion behält sich vor, Kommentare mit unsachlichen Inhalten zu löschen. Kommentare, die Links zu externen Webseiten enthalten, veröffentlichen wir grundsätzlich nicht. Um die Freischaltung kümmert sich die Onlineredaktion von Montag bis Freitag von 9 bis 18 Uhr. Wir bitten um Geduld, sollte die Freischaltung etwas dauern. Am Wochenende werden Forumsbeiträge nur eingeschränkt veröffentlicht. Nach zwei Tagen wird die Debatte geschlossen. Wir danken für Ihr Verständnis.

Thomas Veit | Mo., 13. April 2026 - 14:27

Allerdings: bis J.D. Vance 'an die Reihe kommt' als Trumps Nachfolger kann es durchaus noch etwas dauern..., bis zu knapp drei Jahren... - und in dieser Zeit kann sehr viel passieren... ... 🤔

Hegseth's Ablaufdatum ist allerdings bereits absehbar..., spätestens wenn der 'missglückte' Iran-Krieg ein (Bauern-) Opfer im Weißen Haus erfordert...

PS: aber zu mehr als 'ein bisschen rumzuspekulieren' taugt dieser Artikel aber ansonsten wohl nicht..., mMn.?

"Zirkuszelt" oder anders, als hohe Kunst.
Das können so junge Menschen schon?
Ich erinnere mich nicht mehr sehr an meine Jugend.
Wie auch immer, das gibt mir Gelegenheit, mich noch einmal mit dem US-amerikanischen Präsidenten zu befassen, in meinem Fall "Vatergeneration".
Er interessierte mich als Sieger über Hillary Clinton, zuvor der vorsichtig agierende, aber politisch fast makellose Obama, nach ihm der evtl. immer noch politisch wache und evtl. meine "Großvatergeneration" Joe Biden.
Die Ausgangssituation war für Trump fast aussichtslos, denn m.E. zog die Welt die USA keinesfalls über den Tisch, sondern "pamperte", incl. EU, Russland und China..
Man kann der Welt nicht vorwerfen, wenn sie bessere Konzepte als die USA hat.
Deshalb schien mir die Befürchtung eines Zusammenbruchs der USA nicht von der Hand zu weisen.
Ich weiss nicht, wie Trump aus so einer evtl. "Sackgasse" wieder herauskommen will.
Ich lege ihm Distanz zu "Bellizisten" nahe und Zutrauen in politische Zusammenarbeit..

Sehr geehrte Frau Sehrt-Irrek, Obama als vorsichtig agierenden, aber politisch fast makellosen zu bezeichen, finde ich schon sehr gewagt. Das können nur Linke tun.
Obama war ein Linker. In meinen Augen ein Sozialist. Zu Biden will ich lieber nichts sagen. Was mit Trump wird, bleibt abzuwarten. Bei den anderen beiden hat man es bereits gesehen.

Markus Michaelis | Mo., 13. April 2026 - 15:00

Politik wird auch von Personen, deren Weltsichten und Ansprüchen geprägt - das ist nicht nur schlecht: auch das GG macht Parlamentarier oder Kanzler an Personen fest, nicht an Programmen.

Trump ist politisch interessant, als Person zu extrem und vielleicht zu simpel. Da gibt es vielleicht nicht soviel interessantes zu diskutieren. Vance sollte man vielleicht als Chance begreifen, dass unsere westliche Gesellschaften wieder mehr und offener darüber diskutieren sollten, was sie eigentlich sind und sein wollen.

Dass Vance Opioidkrise und anderes zu billig als Werk böser Eliten gegen "das wahre Volk" framet, kann sein. Allerdings sehen sich die Progressiven auch zu billig als die Vertreter DER (einen) Menschheit und für das eine, wahre Menschsein - das sie festlegen, ohne andere zu fragen.

In diesem Sinne finde ich auch eine Ordo-Amoris-Debatte interessant. Papst ist super, ein Korrektiv, aber der Anspruch man selber kenne kein Wir und Die und vertrete alle Menschen, ist auch zu billig.

Dorothee Sehrt-Irrek | Mo., 13. April 2026 - 15:20

zukünftiger chinesisch-US-amerikanischer Zusammenarbeit gemacht werden.
Der Kampf gegen Drogen nimmt sehr viel Raum des chinesischen "Drama-Landes" ein. "AvenueX" spricht immer von "Drama-Land", ich kann ihren Kanal nur empfehlen.
Die Chinesen kennen das Zeug und seine Folgen.
Ich empfehle die sehr gut gemachte und ausnahmsweise? mit einem fast onomato-poetischen Titel versehene chinesische Serie "Sunsets Secrets Regrets" 2026.
Ich bin schwer beeindruckt, sowieso von -ets -ets -ets.
Sie gibt aber auch Anhaltspunkte für Ursachen, bleibt aber zuletzt eine Polizeiserie.
Herr Vance sollte einmal reinschauen.
Immerhin gibt der Artikel Hoffnung, dass demnächst noch eine Welt existieren wird.
Vielleicht aber auch nur, wenn die Welt die fast auswegslose finanzielle Situation der USA begreift?
Trump "hasst" vielleicht gar nicht seine Gegner, er liebt hingegen sein Land sehr?
Ich kann mich wieder gewaltig irren, aber ich mag die Amis auch...

Karl-Heinz Weiß | Mo., 13. April 2026 - 15:01

Wenn (wie aktuell zu beobachten) das "universale Liebesversprechen" zur Destabilisierung der "nationalen Gemeinschaften“ führt, ist JD Vance in seinem Urteilsvermögen weiter als die beiden Päpste mit südamerikanischem "Hintergrund ".
Gleiches gilt für seine Einschätzung die Situation in Nahost, die ihn zur Ablehnung des von Israel initiierten Präventivschlags führte. Die amerikanischen Großkonzerne und Finanzmogule hofieren Trump aus reinem Eigennutz: sie ahnen, was unter JD Vance auf sie zukommen wird.

Er ist derjenige in der Gruppe der heutigen Minister, welcher die USA viel vernünftiger als Trump regieren kann, ohne das Ziel der gesamten MAGA-Bewegung aus den Augen zu verlieren.
Mit Vance können m. E. die Republikaner auch die nächste Wahl wieder gewinnen.
Bis jetzt ist auf Seiten der Demokraten kein entsprechend glaubwürdiger Herausforderer zu sehen.

Angelika Sehnert | Mo., 13. April 2026 - 16:29

Die Option „Opa ins Heim zu schicken“ gibt es tatsächlich. Die amerikanische Verfassung kennt die Möglichkeit, einen Präsidenten, der nicht mehr in der Lage ist sein Amt auszuüben, abzusetzen(unabilility). Ohne Neuwahl würde der Vizepräsident die Nachfolge antreten - bis zum Ende der Wahlperiode. Der strategisch miserabel vorbereitete Waffengang, offenbar gegen die Einschätzung des Pentagons, und die katastrophalen Folgen auch für die US-amerikanische Wirtschaft, sind durchaus ein Argument in dieser Richtung.
Haifischbecken White House!

Nutzen Sie als Cicero Plus Abonnent gerne unsere Kommentarfunktion.

Sie haben noch keinen Cicero Plus Account? Registrieren Sie sich hier.