- Der Retter des Trumpismus vor Trump
Präsident Trump wollte seinen Vizepräsidenten Vance als Sündenbock für einen Krieg opfern, den dieser nie wollte. In Islamabad hat Vance das Drehbuch zerrissen. Nun steht er vor dem riskantesten Manöver seiner Karriere: dem schleichenden Bruch mit seinem Mentor.
Es ist das klassische Schicksal der Vizepräsidenten. Sie werden als politische Blitzableiter in die Krisenherde der Welt entsandt. Hoch genug im Rang, um der Öffentlichkeit Ernst zu signalisieren, entbehrlich genug, falls die Mission im Chaos endet. Bei einem Osteressen im Weißen Haus legte Trump – mit seiner erfrischenden Offenheit – diese Spielregel fest: Im Falle eines Scheiterns werde Vance die Schuld tragen, im Erfolgsfall beanspruche er selbst den Ruhm. Das Gelächter im Raum war laut, doch für Vance dürfte es wie das Ticken einer Zeitbombe geklungen haben.
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