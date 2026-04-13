Für JD Vance war Islamabad ein Befreiungsschlag - Der Retter des Trumpismus vor Trump

Präsident Trump wollte seinen Vizepräsidenten Vance als Sündenbock für einen Krieg opfern, den dieser nie wollte. In Islamabad hat Vance das Drehbuch zerrissen. Nun steht er vor dem riskantesten Manöver seiner Karriere: dem schleichenden Bruch mit seinem Mentor.