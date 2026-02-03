Peter Seller
In der Komödie „Die Maus, die brüllte“ schlägt dem Premier eines europäischen Duodez-Fürstentums (Peter Sellers, l.) seine Anti-USA-Politik auf den Magen / picture alliance / Mary Evans/AF Archive | AF Archive

USA und Europa Warum die transatlantischen Beziehungen noch zu retten sind

Die transatlantischen Beziehungen stehen unter Druck wie nie zuvor: Donald Trump droht mit Strafzöllen und behandelt Europa zunehmend wie einen Gegner. Doch ist das Bündnis wirklich am Ende? Fünf Gründe, warum trotz aller Spannungen noch Chancen auf eine Wiederannäherung bestehen.

VON MICHAEL RÜHLE am 5. Februar 2026 10 min

Michael Rühle arbeitete über 30 Jahre im Internationalen Stab der Nato, unter anderem in den Bereichen Politische Planung und Reden, Energie- und Klimasicherheit sowie hybride Bedrohungen.

In der britischen Filmkomödie „The Mouse That Roared“ von 1959 erklärt das bankrotte europäische Herzogtum Fenwick den Vereinigten Staaten von Amerika den Krieg. Kurz danach, so der Plan, würde man kapitulieren, weshalb niemand zu Schaden käme. Aufgrund der bekannten Großzügigkeit der USA im Umgang mit ihren besiegten Kriegsgegnern würde sich Amerika fortan um den Wiederaufbau des wirtschaftlich angeschlagenen Kleinstaates kümmern. Der lediglich virtuelle Krieg mit den USA wäre also der Schlüssel zum Wohlstand. Wie in Komödien üblich, geht die Rechnung zunächst nicht auf. Durch einen Zufall „gewinnt” Fenwick den Krieg. Doch mithilfe der USA gelingt es, das marode Herzogtum wieder aufzupäppeln. Happy End!

