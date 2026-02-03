USA und Europa - Warum die transatlantischen Beziehungen noch zu retten sind

Die transatlantischen Beziehungen stehen unter Druck wie nie zuvor: Donald Trump droht mit Strafzöllen und behandelt Europa zunehmend wie einen Gegner. Doch ist das Bündnis wirklich am Ende? Fünf Gründe, warum trotz aller Spannungen noch Chancen auf eine Wiederannäherung bestehen.