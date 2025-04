Asiens Haltung gegenüber Donald Trump - Hoffnung auf den Dealmaker im Weißen Haus

Während Europa in Anbetracht der neuen Trump-Administration ins Taumeln gerät, betrachtet man in Asien Trump 2.0 gelassener. Doch die Haltung zur neuen US-Regierung ist nicht überall gleich. Zudem hängt in der Region vieles an China.